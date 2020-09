Candidatos a prefeito participam de debate no dia 21 de outubro

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano realizará, no próximo dia 21, às 20 horas, o primeiro debate entre candidatos a prefeito de Suzano. O evento será realizado no auditório da Casa do Advogado (Rua Baruel, 715, Centro) e será transmitido via internet, sem a presença de público, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Questões como o número de blocos e como eles serão dispostos no debate ainda serão definidas pela Comissão de Direito Eleitoral da OAB. A população poderá questionar os candidatos, e as perguntas serão colhidas pela comissão ou via online. Jornalistas vão ter acesso e poderão fazer perguntas no debate.

Os candidatos poderão perguntar entre si, mas sem ofensas, com punição de 30 segundos para a próxima fala. Uma reunião com as assessorias e representantes de cada candidato será realizada cerca de dez dias antes do debate, para acertar maiores detalhes sobre o evento.

Até o momento, cinco nomes estão previstos para participar do debate: Derli Dourado (PT), Israel Lacerda (PSL) Jorginho Romanos (DEM), Professor Rodrigo Assis (PCdoB) e Rodrigo Ashiuchi (PL). O vereador Lisandro Frederico (Avante) ainda busca, na Justiça, o direito de sair como candidato pelo partido.

Para o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, José Roberto Moreira, o debate tem como objetivo dar um instrumento para todos os candidatos exporem suas ideias, intenções que têm ao assumir um cargo no Executivo, além de alimentar o eleitor.

“É importante para dar um norte àquele que vai votar, mostrar as propostas e o que pode ser realizado. O debate desmascara a situação do marketing, que tem uma roupagem, muitas vezes, diferente do que o candidato pode, no ao vivo, demonstrar”, enfatizou o advogado.

O presidente da OAB de Suzano, Wellington da Silva Santos, destacou o exercício da cidadania por parte do órgão e afirmou que o debate de forma virtual – como vai acontecer neste ano – é visto com bons olhos, uma vez que, para ele, o alcance à população é maior.

“Precisamos conhecer o que os candidatos podem trazer de benefício para a população, e o debate (transmitido) de forma virtual é um mecanismo para a gente levar (as propostas) a todos os munícipes de Suzano. Entendemos que é a melhor forma de trazer o candidato para a população e mostrar o que ele pode trazer de benefício para a cidade”, afirmou.