Candidatos à presidência da OAB defendem trabalho social

Os candidatos à presidência da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Suzano, Patrícia Braga e Wellington da Silva Santos convergem quanto à importância social da entidade.

Em entrevista ao DS, Patrícia, que concorre pela primeira vez à cadeira, destacou a promessa de um trabalho em prol dos mais necessitados no espaço social durante o eventual mandato.

Já Wellington, que é o atual presidente da Casa e busca a reeleição, defendeu também em entrevista ao jornal que deverá priorizar as atividades da OAB nos bairros da cidade, a exemplo do que já acontece na subseção da entidade em Mogi das Cruzes.

A maior inserção e participação ativa dos jovens advogados na instituição é outra bandeira levantada por ambos os advogados, que se mostram empenhados quanto à assistência para a categoria, sobretudo a partir da capacitação dos membros, por meio de aprimoramento profissional, com ênfase nas atividades da Escola Superior em Advocacia.

Patrícia Braga quer uma OAB mais participativa

A candidata à presidência da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, Patrícia Braga, comentou durante a sua participação no programa "DS Entrevista" que, se eleita, vai investir numa OAB mais participativa com a sociedade.

Encabeçando a chapa "A Ordem é Somar", a candidata explica que a entidade deve trabalhar em prol dos mais necessitados, ocupando assim, mais espaço no social.

"A OAB tem sim que lutar pelas prerrogativas do advogado, ser o facilitador para que o mesmo possa exercer a sua profissão de uma forma plena. É também o advogado que promove a cidadania, e ele que faz as vozes dos desvalidos no município valer. Temos que fazer frente nesses espaços. Temos cadeira cativa através de vários conselhos, quando o advogado se faz presente, ele ta promovendo cidadania", diz.

Além disso, a chapa de Patrícia elencou cinco pilares para a sua candidatura: a defesa prerrogativa dos profissionais; auxílio na capacitação profissional do advogado implementando a Escola Superior de Advocacia (ESA) na cidade; interagir as classes da OAB entre os advogados mais novos e os mais velhos fazendo valer a troca de conhecimentos e experiências ; fazer audiências simuladas, que tende a ser uma dificuldade parao jovem advogado e criação de um regimento interno, próprio da subseção.

Primeira vez como candidata, Patrícia já foi presidente da Comissão da Mulher Advogada, participou de outras comissões como a de ética e de direitos humanos, é mestranda em políticas públicas pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), exerce há profissão há 20 anos na área civil e trabalhista e decidiu ser candidata porque acredita que a renovação é necessária e importante.

Presidente busca reeleição e aposta na OAB nos bairros

O atual presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, Wellington da Silva Santos, busca reeleição ao cargo com a chapa Unidos pela Ordem. O candidato tem como uma das principais bandeiras a participação da OAB nos bairros suzanenses, a exemplo do que já acontece na unidade mogiana. Entre as propostas, foi defendida a atuação ativa dos jovens advogados na instituição, bem como o desejo de um nova sede para a OAB Suzano.



A valorização da categoria também foi enfatizada durante participação no programa DS Entrevista. "A OAB tem as portas abertas para os advogados, desde o mais jovem até os mais experientes. O jovens, durante meu mandato, receberam a carteira mediante solenidade demonstrando assim que a OAB o prestigia", disse o presidente. Wellington ainda sinaliza para a melhoria das iniciativas colocadas em prática na Casa durante o último mandato. "Precisamos melhorar sempre, um dos exemplos são nossos cursos ESA (Escola Superior em Advocacia), que trouxemos ainda na minha primeira gestão como vice-presidente. Ampliar a formação é essencial para a capacitação dos advogados".

A participação nos conselhos municipais, a expansão das comissões da OAB Suzano e do horário de funcionamentos aos membros também são promessas do candidato que espera conquistar votos. Atualmente, a subseção conta com cerca de mil advogados aptos a escolha do novo presidente. A eleição acontece no próximo dia 29.

O presidente demonstra preocupação com a fila de atendimentos na unidade dos municípios, assim como na situação de espera pela Defensoria Pública. Ativo na OAB desde a formação em Direito, Wellington aponta para as dificuldades de instalação de uma nova sede. Tais situações elencadas são mensalmente debatidas no Fórum do Alto Tietê, na companhia de representantes das demais subseções da região.