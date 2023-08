Candidatos ao Conselho Tutelar iniciam campanha

Começa nesta quinta-feira (31/08), a campanha eleitoral que definirá os dez novos conselheiros tutelares de Suzano. Após a etapa de inscrições, compreendida entre 3 de abril e 5 de maio, e respeitado o período de avaliação, recursos, apelações e da prova aplicada, a lista final de candidatos foi divulgada em 25 de agosto, apresentando os 17 postulantes às vagas.

Os concorrentes poderão apresentar suas propostas à população até o dia 29 de setembro (sexta-feira), já que em 1º de outubro (domingo) serão realizada a eleição, conduzida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdicas), com apoio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Todos os munícipes com idade igual ou superior a 16 anos, com título eleitoral, terão direito a votar em um dos seguintes candidatos, cujos apelidos eleitorais e números de identificação estão representados entre parênteses.

Para saber em qual unidade poderá votar, basta lembrar a unidade onde costuma comparecer nas eleições para definição dos membros do Executivo e Legislativo. Na lista ao final do texto, estão agrupados os locais por cada polo regional.

Após o pleito, todos os candidatos eleitos passarão por um período obrigatório de capacitação, tanto para os titulares (dez mais votados) quanto para os demais (suplentes). De acordo com as notas tiradas nas provas que foram aplicadas anteriormente, os novos integrantes poderão escolher em qual das duas unidades de Suzano eles querem atuar.

O Conselho Tutelar 1 fica na rua Barão do Rio Branco, 249, na Vila Costa, e o Conselho Tutelar 2 está situado na rua Coronel Hildeberto Vieira de Melo, 60, no bairro Cidade Boa Vista. A partir de janeiro de 2024, quando serão iniciadas as atividades dos conselheiros, as áreas de atuação de cada unidade ficará assim definida: da linha férrea sentido centro até o limite com Ribeirão Pires, será a área de atuação do Conselho Tutelar 1, e da linha férrea sentido região norte, será a área de atuação do Conselho Tutelar 2.

Os conselheiros eleitos terão como principais atribuições atendimento e proteção às crianças e aos adolescentes que tiverem seus direitos violados ou ameaçados; atendimento e orientação aos pais ou responsáveis, buscando superar as dificuldades que afetam o bem-estar das crianças e dos adolescentes; e requisição de serviços públicos nas áreas de saúde, educação e assistência social.