Candidatos podem consultar gabaritos do concurso da Educação

Os candidatos do concurso público da Secretaria Municipal de Educação que realizaram a prova objetiva no último domingo (21) já podem consultar os gabaritos com as respostas no site da Prefeitura de Suzano (https://goo.gl/kGi5JW) e ter acesso ao caderno de questões na página da Vunesp na Internet (www.vunesp.com.br). Disputa pelas 98 vagas em 14 funções teve mais de 47 mil inscrições efetivadas. Os aprovados poderão atuar na pasta a partir do ano que vem.

De acordo com o edital de divulgação dos gabaritos do concurso público nº 002/2018, publicado nesta terça-feira (23), os candidatos que quiserem interpor recurso contra alguma pergunta ou resposta da prova objetiva têm dois dias para fazê-lo, ou seja, até esta quinta-feira (25). O meio exclusivo para isso é o endereço eletrônico da Vunesp, onde há instruções a respeito. No entanto, não há prazo para avaliação desses recursos.

Só depois desta etapa a entidade realizadora divulgará oficialmente o resultado da prova objetiva com a classificação dos concorrentes em cada um dos cargos com vagas em disputa. Segundo o edital de abertura do concurso, elaborado pela Secretaria de Administração de Suzano, serão considerados habilitados todos os candidatos que obtiverem nota 50 ou superior – cálculo é feito dividindo o número de acertos pela quantidade de questões e depois multiplicando por cem.

A fase é única para quem concorre às funções de Agente de Segurança Escolar, Agente Escolar, Auxiliar de Atividades Escolares, Auxiliar de Secretaria, Secretário de Escola e Auxiliar de Desenvolvimento Educacional. Para os candidatos dos demais cargos está prevista uma segunda etapa. Serão convocados para a prova prática os 300 primeiros habilitados para Cozinheiro Escolar, cem para Motorista de Transporte Escolar e dez para Operador de Som e Luz.

Já em relação às funções de Diretor de Escola, Professor de Educação Básica Adjunto, Professor de Educação Básica I – 30 horas, Professor de Educação Básica II – Artes e Professor de Educação Básica II – Educação Física, de acordo com a Secretaria Municipal de Administração, todos os concorrentes habilitados na primeira fase serão convocados para a prova de títulos. Nela, será feita uma avaliação de documentos que resultará em pontos a serem acrescidos à nota.

As datas das provas prática e de títulos ainda serão definidas pela Vunesp. Tão logo isso ocorra a Prefeitura de Suzano fará a convocação dos candidatos habilitados e classificados para a segunda etapa.