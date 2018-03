Canil da GCM dá início a apresentações em escolas de Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deu início nesta sexta-feira (16) às apresentações do canil para alunos da rede municipal de ensino. A primeira atividade do ano foi com o cachorro Thor, um rottweiller que atua em situações de tumulto e proteção. Cerca de 150 crianças de 3 a 6 anos da Escola Municipal Noemia Santos Costa, do Jardim Ikeda, no distrito de Palmeiras, assistiram às manobras de superação de obstáculos e de obediência do cão, em dois períodos, pela manhã e à tarde.

“A GCM e a Secretaria de Segurança Cidadã têm na sua essência a preocupação de se aproximar cada vez mais da comunidade. Atividades como esta rompem barreiras e mostram à população, desde cedo, que a corporação e outras instituições de segurança pública não são repressoras, mas que atuam lado a lado com as pessoas. Esse contato dos cães com as crianças e a possibilidade de divulgarmos um pouco do nosso trabalho são muito importantes”, destacou o subcomandante Rafael Reis. Thor se apresentou com o condutor Corrêa e o auxiliar Ricardo Marinho. Também participaram da atividade inaugural do programa Canil nas Escolas 2018 os agentes Charles e Edmilson.

O cronograma prevê apresentações semanais ao longo do ano em todas as unidades da rede municipal de ensino. Além do Rotweiller, o canil da GCM conta também com os cães Hunter e Maya, que são da raça Pastor Belga Malinois.