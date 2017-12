Canil da GCM de Suzano é vencedor em torneio de cães

A equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano foi a vencedora da prova de abordagem e imobilização cinotécnica do 1º Torneio de Cães de Polícia. O evento ocorreu no último sábado (16), na cidade de Tatuí (SP), e foi organizado pelo 22º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I). O topo do pódio foi conquistado pelos agentes de 3ª classe Corrêa e Ricardo Marinho e pelo cão Hunter, da raça Pastor Belga Malinois.



Esta foi a segunda participação da corporação suzanense em competições entre canis no Estado de São Paulo. Na primeira oportunidade, que ocorreu em Sumaré (SP), no último mês de abril, a equipe já havia ficado em nono lugar entre 45 GCMs paulistas. Desta vez, os representantes da cidade venceram na modalidade abordagem e imobilização cinotécnica (utilização de cães em ocorrências), onde participaram 16 equipes, sendo nove da Polícia Militar e sete das GCMs.



A prova foi um simulado de roubo a banco com refém dentro de um veículo e três suspeitos. Os agentes fizeram os procedimentos de chegada, desembarque, abordagem, ordem de parada, lançamento do cão, detenção e condução. Além de um troféu, a equipe suzanense ganhou também uma manga de mordida (para adestramento) e um peitoral tático canino (para patrulhamento). Completaram o pódio os agentes e os cães da GCM de Santana de Parnaíba (2º lugar) e do 18º BPM/I de Campinas (3º lugar).



“Nosso canil é recente, mas muito eficiente. Está preparado para eventos e situações de captura e localização. Essa conquista em Tatuí se deve à continuidade do trabalho realizado desde a criação da unidade e à atuação da equipe no adestramento e na patrulha. Sem dúvida, um resultado muito importante para a GCM de Suzano”, destacou o comandante da corporação, Antonio Edimilson Alves de Lima.



Os agentes de 3ª classe Corrêa e Ricardo Marinho são atualmente os responsáveis pelo canil, pelo adestramento e pelas ações com os cães Hunter, Mayla (Pastor Belga Malinois) e Thor (Rotweiller). Os dois primeiros são utilizados para guarda, proteção e descoberta de entorpecentes, enquanto o terceiro, o primeiro a ser adquirido pela corporação, atua principalmente em trabalhos educacionais e apresentações lúdicas em eventos cívicos, nas escolas e durante o programa Grupo Unido nas Ações de Resistência às Drogas (Guard). Eles agora se preparam para a próxima competição, programada para o ano que vem, em Jundiaí (SP).



O Canil da GCM de Suzano foi criado há três anos e desde 2015 os cães são usados em patrulhamento. Fica localizado na sede da corporação, nas instalações da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, na Vila Figueira.