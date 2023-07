Canil da GCM se apresenta em escola do Jardim Monte Cristo

O Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano se apresentou na manhã desta terça-feira (04/07) na Escola Municipal Vereador Antônio Teixeira, no Jardim Monte Cristo, onde demonstrou as habilidades, o faro e a obediência do cão Taurus. A exibição foi acompanhada pelo secretário interino de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, e pela comandante da GCM, Tatiana Orita Gonçales de Morais.

Os convidados foram recepcionados pela diretora Marli de Oliveira, a supervisora Fátima Conejero e a coordenadora pedagógica Tatyana Costa dos Santos, além de professores da unidade e aproximadamente 50 alunos de 2 e 3 anos, que assistiram a interação do animal com seu instrutor, o coordenador do Canil, Fabio Correa. A apresentação demonstrou às crianças a disciplina, o treinamento e agilidade do cão, um pastor belga, em aparelhos como slalom, túnel, rampa, barreiras e pneu, assim como a localização de objetos em caixa.

Também estiveram na apresentação a diretora de Departamento da Secretaria Municipal de Educação, Maria de Lourdes Masiero e, por parte da GCM, o subcomandante Edmundo Gomes da Silva; o diretor de Divisão, Wesley Fernandes; o agente Classe Distinta André Alves da Silva; o agente Segunda Classe, José Hernanes da Costa; e os assessores Claudemir Soares e Dayane Indiara.

A diretora Marli revelou que a experiência de assistir às apresentações é sempre muito aguardada pelos alunos. “Eles ficam ansiosos pelo dia em que receberão a equipe do Canil da GCM. É uma atividade extraclasse muito importante para eles, que ficam eufóricos com as habilidades demonstradas. O encantamento e os ensinamentos proporcionados pela interação entre o instrutor e o cão são muito relevantes para a formação das crianças, que aprendem sobre disciplina e o cuidado com os animais”, destacou a gestora.

Por sua vez, o secretário Afrânio Evaristo da Silva ressaltou a relevância dessas ações para a aproximação entre a GCM e a comunidade. “As apresentações do Canil mostram que nosso papel vai além da prevenção e do patrulhamento que é realizado nas ruas do município. A GCM está ao lado da população não só com as ações relacionadas à segurança, mas também buscando contribuir com um trabalho socioeducativo, que se mostra presente em vários locais da cidade”, afirmou o chefe da pasta.