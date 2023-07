Canil da GCM se apresenta para crianças e jovens da Aadvis

O Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano se apresentou na tarde desta quinta-feira (27/07) para crianças e adolescentes que integram o projeto de assistência social “Aquarela”, de responsabilidade da Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis) e apoiado pela Prefeitura de Suzano. A comandante da GCM, Tatiana Orita Gonçales de Morais, acompanhou a atividade realizada na rua Jorge Marcos de Oliveira, 21, no bairro Parque Buenos Aires, onde é desenvolvido o trabalho.

As demonstrações de faro e habilidade do cão Taurus foram aplaudidas pelos integrantes do projeto, que contempla cem crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social. O GCM segunda classe Ernandes da Costa conduziu o animal e o aproximou do público, que interagiu com o cachorro durante a apresentação. Os GCMs terceira classe Mateus Souza e Gustavo Morais deram o suporte necessário para a realização das atividades.

No local, que também atende pessoas com deficiência (PCD), são ofertadas inúmeras atividades de cunho socioeducativo, como aulas de jiu-jítsu, música e ensinamentos sobre coleta seletiva, que complementam a formação dos estudantes no contraturno escolar. O horário de acolhimento ocorre entre 8 horas e 11h20 e entre 13 horas e 16h20.

A responsável por esse projeto da Aadvis, Amanda Novaes, falou sobre a importância de garantir atividades que contribuam com o desenvolvimento de todas as pessoas. “Buscamos trabalhar inúmeras formas de conhecimento para apoiá-los de diversas formas. No mês passado, por exemplo, incentivamos inúmeras ações que reforçam os conceitos sustentáveis em virtude do mês alusivo ao meio ambiente, e agora, tivemos a chance de oportunizar essa apresentação do Canil da GCM, que ajuda no entendimento de como é importante valorizar os animais”, destacou Novaes.

A comandante da GCM ressaltou que a administração busca atender às solicitações das unidades educacionais da cidade, para promover essa interação com a comunidade. “É uma grande satisfação poder vir até aqui ver a emoção que o cão proporciona às crianças e aos adolescentes assistidos pelo projeto. Há poucas semanas estivemos na Escola Municipal Vereador Antônio Teixeira, no Jardim Monte Cristo, e seguiremos buscando manter esse contato com a população, levando ensinamentos e o suporte da GCM”, declarou Orita.

O secretário interino de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, frisou que o papel da GCM vai além das ações relacionadas à segurança da cidade. “Nós temos esse trabalho socioeducativo que é extremamente relevante. Percorremos inúmeras localidades para garantir essas apresentações para uma grande quantidade de pessoas. Sabemos da relevância dessa ação para todos que têm a oportunidade de acompanhar a atividade. A GCM busca mostrar à população que está pronta para servir, proteger e colaborar de várias formas com o desenvolvimento do município”, avaliou o chefe da pasta.