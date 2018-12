Cantata atrai mais de 2 mil pessoas e programação segue até o próximo fim de semana

Mais de 2 mil pessoas prestigiaram na noite desta sexta-feira (14/12) a Cantata Natal dos Anjos, apresentada pelo Coral Nova Geração, do Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti, e por 270 alunos de seis escolas municipais. O evento foi promovido pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, como parte das comemorações do “Natal de Luzes 2018". Outras apresentações de corais estão programadas para o próximo fim de semana (de 21 a 23/12) na Praça João Pessoa.

O espetáculo ocorreu na Arena Suzano, no Jardim Imperador, e teve início às 18h30, com a apresentação do grupo de violeiros, formado por alunos do CCMI, com apoio do professor Marcos Lima, que tocaram músicas natalinas. Em seguida, os 270 alunos das Escolas Municipais Damásio Ferreira dos Santos, Manoel Vicente, Célia Pereira Lima, Ângela Martins, José Celestino e Therezinha Muzzel, e os 65 suzanenses da melhor idade soltaram a voz e emocionaram o público com as canções "E Seu Nome Será Jesus", "Canção Para Ninar Jesus" e "Hino à Dádiva Celeste".

Na plateia, estiveram presentes o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi; a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, primeira-dama Larissa Ashiuchi; os vereadores Antonio Morgado, Rogério Gomes do Nascimento, Gerice Lione e Neusa dos Santos Oliveira; e os secretários municipais Arnaldo Marin Júnior (Esportes e Lazer) – que é padrinho do Coral Nova Geração –, Murilo Inocêncio (Assistência e Desenvolvimento Social), Itamar Viana (Planejamento e Finanças), Leandro Bassini (Educação) e Geraldo Garippo (Cultura). Também prestigiaram o evento o controlador Geral do Município, Fátimo Aparecido Rodrigues, e o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo.

Com o tema “Natal dos Anjos”, os artistas retrataram o nascimento e a vida de Jesus Cristo por meio de canções, narração, dramatização e projeções em tela. A apresentação foi conduzida pela maestrina Lucimar de Souza Barbosa e contou com 12 canções, em um espetáculo de 1h30 de duração.

Emocionada, a dona de casa Maria Aparecida Corrêa, de 65 anos, foi assistir a apresentação de suas duas filhas. "Participo das cantatas de Suzano há 14 anos. Esta, sem dúvidas, foi especial. A ideia de ter feito na Arena Suzano tornou este momento ainda mais incrível, até porque as famílias aqui presentes deram vida a um lugar que ficou abandonado por anos e hoje é palco deste grande evento", frisou.

A presidente do Fundo Social de Suzano, Larissa Ashiuchi, também mostrou sua satisfação em ter realizado mais uma edição da cantata e de ter reunido tantos suzanenses num mesmo lugar. "Ano passado, a cantata foi no Teatro Municipal (Dr. Armando de Ré) e contou com a participação de 300 pessoas. Desta vez, milhares de famílias vieram à Arena, conheceram este espaço maravilhoso entregue pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e, ainda, interagiram com as apresentações, cantando e iluminando com o celular as arquibancadas. Estou muito emocionada e completamente satisfeita", destacou.

Já o chefe do Executivo agradeceu a presença de todos e enalteceu a importância da participação das famílias na reconstrução da cidade. "Estamos resgatando o orgulho de ser suzanense. Inclusive, vocês (famílias) estão em um local que por anos ficou abandonado, mas com muito esforço nós o concluímos. Sozinhos não fazemos nada. É com o apoio de todos vocês que estamos retomando obras, colocando a prefeitura em ordem para Suzano andar para frente", concluiu Ashiuchi.

Programação

Desde o início do “Natal de Luzes 2018”, lançado no dia 1º de dezembro, a Prefeitura de Suzano vem promovendo uma série de apresentações musicais na Praça João Pessoa. As atividades, realizadas de sexta-feira a domingo, contam com apresentações de corais, orquestras, companhias de dança e teatro com o tema natalino em seus repertórios. Como parte das comemorações, a praça também tem um parque infantil com brinquedos infláveis e acesso gratuito à população.

Neste domingo (16/12), a Orquestra da Câmara de Suzano vai fazer sua apresentação para os suzanenses que passarem pela Praça João Pessoa às 20h30. Já no próximo final de semana (de 21 a 23/12) estão marcadas as apresentações dos corais Nova Geração e Igreja Cristã Mundial, bem como da banda Rafael Vicole Trios, respectivamente.