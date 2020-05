Canteiro de obras do futuro Hospital Regional de Suzano é cercado por muro

As obras do futuro Hospital Regional de Suzano devem ser concluídas no segundo semestre de 2021. As informações são da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura da cidade. Atualmente, o espaço que fica entre a rua Sete de Setembro e a Avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador, passa por uma avaliação ambiental do solo, uma etapa que é requisitada pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), para que as obras possam se iniciar.

A última ação realizada no local foi o cercamento do espaço onde o hospital será sediado. De acordo com a administração municipal, esse cercamento foi realizado justamente para que os técnicos contratados realizem esse estudo do solo. Essa etapa faz parte do cronograma de obras do hospital.

O investimento atualizado da obra é de R$ 28.832.078,54. Desse valor, apenas R$ 4 milhões serão custeados pelo município, e o restante será investido pela União

Segundo a Prefeitura, o Hospital Regional contará com uma área total de 45 mil metros quadrados já na sua primeira fase, que será a construção de um Pronto Socorro de urgência e emergência. Posteriormente, o local poderá receber outras fases e por consequência mais leitos e instalações para outras especialidades.

O anúncio da retomada das obras do hospital foi realizado no mês passado, pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) durante o programa DS Entrevista. Na ocasião, o chefe do executivo da cidade disse que questões burocráticas que seriam "impossíveis" de resolver, foram sanadas, o que resultou na retomada das obras.

De acordo com o prefeito, as obras só puderam ser reiniciadas por meio de uma tratativa entre a Caixa Econômica Federal, Governo Federal, Prefeitura, a antiga empreiteira que tinha sido contratada no início das obras ainda no final de 2017 e a nova empresa que passou a tratar da construção desde então.

Na época, a previsão era de que as obras durassem 18 meses e fossem concluídas no segundo semestre de 2019. O hospital deve contar com 150 profissionais da saúde que serão contratados pelo município posteriormente.