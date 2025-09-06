Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 06/09/2025
Suzano

Cantinho Português é inaugurado no Mercado Municipal

Espaço amplia diversidade gastronômica com bolinhos de bacalhau, azeites, doces e cervejas portuguesas

06 setembro 2025
Cantinho Português é inaugurado no Mercado Municipal Cantinho Português é inaugurado no Mercado Municipal - (Foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira (05/09), a Associação de Comerciantes do Mercado Municipal de Suzano recebeu o Cantinho Português – Especialidades Ibéricas, um novo integrante que promete conquistar o paladar dos visitantes. O espaço foi oficialmente inaugurado às 18 horas e promete trazer a tradição e os sabores marcantes da culinária lusitana para o Mercado Municipal localizado na Rua Nove de Julho, nº 1.255, no Jardim Santa Helena (ao lado do Largo da Feira).

O Cantinho Português chega com um cardápio de produtos selecionados que vão desde os clássicos bolinhos de bacalhau, fritos ou congelados, até as tradicionais lascas e postas de bacalhau, salgados e dessalgados. Além disso, o público encontrará azeites e azeitonas especiais, cerveja portuguesa, mix de especiarias, defumados como linguiças, pastrami e jamon serrano, e ainda os famosos doces portugueses, reconhecidos pelo sabor inconfundível.

Com a inauguração, o Mercadão passa a contar com mais uma opção que reforça sua identidade como referência em gastronomia, lazer e comércio local. Atualmente, o espaço reúne uma ampla variedade de restaurantes, empórios e lojas especializadas, recebendo milhares de visitantes semanalmente.

Além da diversidade gastronômica, o Mercado Municipal também oferece uma programação cultural e de lazer ao público, como as aulas de dança gratuitas realizadas todas as quintas-feiras pela manhã e a música ao vivo nas noites de sexta-feira, que transformam o espaço em um ponto de encontro de famílias e amigos.

Roberto Tavares, presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Suzano, celebra a chegada da nova loja. “O Cantinho Português traz ainda mais sabor e tradição ao nosso Mercadão. Queremos que cada visitante encontre aqui uma experiência completa, que une gastronomia, cultura e convivência em um só lugar”, disse.

O Mercado Municipal de Suzano funciona de terça a sexta-feira, das 9 às 21 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 16 horas. Às segundas-feiras permanece fechado.
 

