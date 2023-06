Capacitação sobre atendimento de casos de sífilis e HIV alcança cerca de 100 servidor

A Secretaria de Saúde de Suzano promoveu nesta segunda-feira (19/06) a etapa final do curso de atualização sobre diagnóstico e tratamento dos casos de sífilis e HIV. Mais de 100 profissionais da rede municipal, incluindo gestores, médicos, enfermeiros, farmacêuticos e psicólogos, entre outros, participaram da capacitação no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro.

O evento foi organizado pelo Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/HIV e Hepatites Virais, e pelo Serviço de Atendimento Especial/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) da Prefeitura de Suzano.

Estiveram presentes a diretora de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Perin; a coordenadora de Atenção à Saúde, Tatiane Espírito Santo; a coordenadora da Rede Cegonha, Alcione Sena; e a coordenadora em Educação Permanente de Saúde e Política de Integração Ensino-Serviço, Sandra Cardoso. Entre os especialistas que foram responsáveis pela capacitação dos servidores, participaram a coordenadora do Programa Municipal de Infecções Sexulamente Transmissíveis (IST)/HIV e Hepatites Virais, Micheli Aparecida de Paula Santos Rosa; o coordenador de Vigilância Epidemiológica, José Landim, o médico infectologista Samir Fattah; a médica pediatra Pamela Cuzmar; a psicóloga Camila Tartalioni; e a fisioterapeuta Jerusa Rahal.

O objetivo do curso, que começou na segunda-feira da semana passada (12/06), foi o de apresentar aos servidores da Atenção Básica, dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), do Pronto-Socorro Municipal, dos Consultórios de Rua e da Vigilância Epidemiológica os novos protocolos específicos para sífilis e HIV. No primeiro caso, as orientações tiveram a intenção de proporcionar o aumento do número de testagens de forma a garantir a detecção precoce da infecção. No segundo, foram reforçados conceitos relacionados à prevenção.

A capacitação dos servidores da Saúde também garante ainda mais instrumentos para que seja feita, junto à população, a conscientização em relação à importância com o cuidado e o tratamento, para que possa ser evitada a evolução do quadro clínico.