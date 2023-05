Caps AD e Devir inauguram projeto 'Brechó Inspiração'

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) AD e Devir de Suzano inauguraram o projeto de geração de renda "Brechó Inspiração”. A iniciativa faz parte do processo de reabilitação psicossocial de pessoas com transtorno mental ou problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Todo o desenvolvimento do trabalho como precificação dos itens, captação e preparação das peças, divulgação, embalagem, logística, venda e marketing, é realizado pelos usuários dos serviços com apoio dos profissionais de ambas as unidades.

Os itens, que são selecionados e atendem desde o público infantil até o adulto, contam com roupas, sapatos e demais acessórios.

Vale ressaltar que todo o recurso financeiro obtido por meio desta iniciativa é destinado aos usuários das unidades que estão inseridos no projeto. Além disso, a ação visa proporcionar uma nova forma de renda para este público, uma ferramenta fundamental para empreendimento e preparação para inserção no mercado de trabalho. A ideia é promover para estas pessoas, uma sensação de pertencimento, respeito e valorização, dentro das possibilidades de cada um.

Os munícipes interessados podem realizar doações de itens de vestuário em bom estado de conservação, ou adotar a prática de consumo consciente, adquirindo uma peça no “Brechó Inspiração”. Para isso, é necessário comparecer na unidade do Caps AD, localizada na rua Deodato Wertheimer, 33, Vila Costa, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, a atuação dos Caps faz a diferença na cidade e a criação deste projeto é fundamental para a reabilitação deste público.