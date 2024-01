Caramelo é o primeiro cão adotado pelo projeto 'Baby, Me Leva!' em 2024

Um dos maiores símbolos do brasileirismo, o cachorro caramelo simpatiza por onde passa e o projeto “Baby, me Leva!”, promovido pela Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, começou o ano com ele e de uma forma diferente. Isso porque, aos 4 anos de idade, Caramelo, como foi batizado, ganhou uma família nesta quinta-feira (18/01) e se tornou o primeiro cão adotado em 2024.

O cãozinho, que era conhecido dos frequentadores e funcionários do Parque Municipal Max Feffer, agora viverá em uma chácara. Dócil e simpático, ele foi tratado durante toda a vida por quem atua no espaço e se tornou um cachorro comunitário, sendo alimentado e abrigado no local e se integrando com todos. Em novembro passado, no entanto, ele passou a ter alguns comportamentos agressivos e um frequentadores do parque foi mordido. O morador se dirigiu até uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que emitiu um Laudo de Mordedura.

Por precaução, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Setor de Controle de Zoonoses, recolheu o cão em 13 de dezembro e realizou uma série de exames para avaliar o estado clínico do animal. “Houve uma grande preocupação da nossa parte para que o Caramelo pudesse voltar a conviver normalmente com as pessoas. Ele é muito querido no parque e, quando realizamos os exames, constatamos que ele estava ótimo, que não havia raiva ou outras doenças que pudessem impossibilitar o retorno dele”, explicou o secretário de Saúde, Pedro Ishi.

Após ser liberado, o animal teve seu nome inserido no programa “Baby, me Leva!” e foi aí que surgiu a família de uma caseira da cidade, que se interessou pelo pet e resolveu adotá-lo. Caramelo foi levado até a chácara e já foi integrado ao novo lar. “Esperamos que ele se sinta bem, pois é um cãozinho novo e muito bem cuidado. Ele gosta de pessoas, de carinho e de brincar. Todo o procedimento de adoção foi realizado corretamente, a dona estava na fila e se apaixonou por ele. Nossa missão foi cumprida”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, André Chiang.

“O trabalho conjunto do Meio Ambiente com a Zoonoses é muito importante para que o programa ‘Baby, Me Leva!’ seja realmente efetivo. Isso vai ser potencializado com a entrega do nosso Centro de Bem-Estar Animal, prevista para o segundo semestre. Parabenizo o Pedro e o Chiang pelo excelente trabalho realizado com os animais da nossa cidade”, finalizou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.