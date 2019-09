Caravana da Biometria chega a Palmeiras e Gardênia Azul

Os eleitores de Suzano poderão realizar o cadastramento dos dados biométricos do dia 23 de setembro a 4 de outubro no Centro Cultural Professor Luiz Antonio da Silva, em Palmeiras, das 12 às 19 horas. Funcionários dos dois cartórios da cidade (181ª e 415ª Zonas Eleitorais) estarão realizando a coleta da biometria.

No mesmo horário, do dia sete a 18 de outubro funcionários e eleitores cadastrados no cartório da 181ª Zona Eleitoral poderão comparecer no Centro de Artes e Esportes (CEU) do Jardim Gardênia Azul para fazerem a coleta dos dados biométricos.

O objetivo dessas ações, segundo a chefe do cartório da 181ª Zona Eleitoral, Imaculada Pires de Almeida, é atingir o maior número de eleitores possível. "Estamos realizando essas ações para que os eleitores realizem o cadastramento da biometria o quanto antes, pois é importante. O ideal é que os eleitores não deixem para fazer o cadastro quando a questão da biometria for obrigatória".

O cartório possui 115.361 eleitores ao todo. Desses, 51.554 realizaram o cadastramento biométrico.

A chefe do cartório da 415ª Zona Eleitoral, Izânia Nascimento, compartilha das mesmas opiniões de Imaculada e reitera que essas ações de coleta da biometria em bairros são importantes. "No começo do ano fizemos a biometria itinerante em diversos bairros. Foi um sucesso. Esperamos que a ação em Palmeiras seja proveitosa novamente".

O cartório possui 98.250 eleitores. Desses, 43.841 realizaram o cadastramento dos dados biométricos.