Caravana da Coca-Cola leva 20 mil pessoas às ruas de Suzano

A Caravana da Coca-Cola, que veio à cidade pelo segundo ano consecutivo em celebração ao período de Natal, reuniu aproximadamente 20 mil pessoas ao longo de seu trajeto de 11,8 quilômetros realizado na noite desta sexta-feira (21/11), movimentando diversos bairros e especialmente o centro comercial, onde se concentrou o maior público. As ruas General Francisco Glicério, Campos Sales e Benjamin Constant e as imediações da Praça João Pessoa ficaram tomadas por famílias e visitantes que aguardavam ansiosamente a passagem dos cinco caminhões iluminados.

A caravana teve início por volta das 21h40, saindo da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), na altura da Suzano SA, e encerrou o trajeto às 23h30, na rua Masanosuke Shibata. Durante todo o percurso, apresentou suas atrações temáticas, como “Carrossel Iluminado”, “Papai Noel e Mamãe Noel”, “Presente Painel de LED”, “Bailarina” e “Lonas backlights iluminadas”, trazendo ao público uma experiência visual marcante que marcou o início das celebrações de fim de ano na cidade.

O prefeito Pedro Ishi acompanhou o trajeto do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, ao lado da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, de secretários municipais e vereadores. As equipes da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana atuaram em todo o perímetro com interdições temporárias e orientação aos motoristas, garantindo a passagem segura dos caminhões, que foram acompanhados ainda por seis veículos batedores.

Com o centro tomado por luzes, música e expectativas, famílias inteiras se posicionaram nas calçadas para prestigiar o comboio natalino. Crianças acenavam para os caminhões e registravam tudo em fotos e vídeos, enquanto comerciantes e moradores vibravam com o clima de confraternização.

A primeira-dama Déborah Raffoul Ishi destacou o carinho da população e o simbolismo da chegada da caravana. “Foi uma linda celebração para a cidade e as famílias suzanenses, que puderam prestigiar a passagem dos caminhões iluminados. Todos puderam se reunir ao longo das ruas por onde passou a caravana. Toda essa festa foi dedicada à nossa população e integra as ações que tornarão este fim de ano ainda mais especial”, afirmou a presidente do Fundo Social de Solidariedade.

O prefeito Pedro Ishi reforçou a importância do evento para a cidade e a alegria de recebê-lo novamente. “Não há dúvida de que a passagem da caravana deixou novamente uma marca de alegria, encanto e emoção em nossa querida Suzano. A linda festa que tivemos mostrou como essa caravana impacta positivamente o município. Por isso, é motivo de muito orgulho saber que tivemos mais uma oportunidade de desfrutar dessa grande atração”, destacou.