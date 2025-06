Cardeal celebra Jubileu de Esmeralda de Monsenhor Dorival

Em uma noite marcada pela fé, emoção e profunda espiritualidade, a Catedral de Santana, em Mogi das Cruzes, foi tomada por fiéis de toda a Diocese para celebrar um marco histórico: o Jubileu de Esmeralda do Monsenhor Dorival Aparecido de Moraes, pelos seus 40 anos de sacerdócio. A Santa Missa, celebrada nesta segunda-feira (2/06), tornou-se um verdadeiro testemunho de amor, entrega e missão.

A celebração solene foi presidida pelo Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, e concelebrada pelo Bispo Diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini, além de diversos padres que caminharam ao lado do Monsenhor Dorival ao longo dessas quatro décadas. A presença de tantos irmãos de fé expressou o respeito, a amizade e a profunda admiração pelo sacerdote que marcou gerações.

Durante a missa e os emocionantes momentos de homenagem, brilhou o testemunho de vida do Monsenhor Dorival — uma trajetória construída com humildade, firmeza na fé e um amor incondicional pelo povo de Deus. Os aplausos, as orações e os olhos marejados dos presentes eram reflexo da gratidão e do reconhecimento à sua caminhada de luz.

Dom Odilo destacou a importância do Jubileu como símbolo de missão cumprida: “É um momento muito especial para parabenizarmos o Monsenhor Dorival pelo trabalho realizado nestes 40 anos”, disse, fazendo questão de presidir a celebração. Dom Pedro relembrou o início do ministério sacerdotal de Monsenhor Dorival em Poá, sua atuação na Paróquia Sagrado Coração de Jesus e o legado deixado na Catedral de Santana, que foi transformada sob sua liderança.

Mais do que uma data, o Jubileu de Esmeralda representa uma história de doação absoluta. E essa dedicação ultrapassou os limites da Igreja: na quarta-feira passada (28/05), o Monsenhor Dorival foi homenageado na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes com o Título de Honra ao Mérito.

O vereador John Ross, autor da honraria, também esteve presente na celebração e, em nome das autoridades, prestou uma calorosa homenagem: “Muito obrigado, Monsenhor Dorival, por esses 40 anos de doação, oração e ação pelo povo de Deus. Que o Senhor o abençoe e o conserve firme, como farol da fé e esperança para todos nós”.

A celebração coincidiu com a novena da Festa do Divino Espírito Santo de 2025, reforçando ainda mais o simbolismo da noite. Entre os presentes estavam o festeiro João Pedro Mota e os Capitães de Mastro, Lizandro Leonardo da Silva Corrêa e Patrícia Aparecida do Espírito Santo Corrêa, além de dezenas de colaboradores e voluntários da festa.

Em um dos momentos mais comoventes da celebração, Monsenhor Dorival dirigiu-se à comunidade com palavras carregadas de emoção e gratidão. "Meu coração transborda de gratidão por tanta demonstração de carinho e afeto por cada um de vocês que tem demonstrado por mim nesses quatro anos que estou à frente da catedral e nesses 40 anos do meu ministério sacerdotal", ressaltou.

A noite foi um encontro inesquecível marcado pela fé e gratidão. Que os 40 anos de sacerdócio do Monsenhor Dorival continuem a iluminar caminhos, inspirando novas vocações e fortalecendo a presença viva de Deus entre nós. Um Jubileu celebrado com o coração cheio do Espírito Santo — e com um legado que seguirá ecoando por muitos e muitos anos.