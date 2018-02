Carnaval de Suzano terá concurso de marchinhas, baile, matinê e blocos

Suzano prepara diversas atividades para o Carnaval. Neste ano, a cidade terá concurso de marchinhas, Baile da Melhor Idade, matinê, exposição e apresentação de blocos carnavalescos. Todas as ações ocorrerão em fevereiro.

De acordo com a Secretaria de Cultura de Suzano, os desfiles dos blocos carnavalescos de Suzano serão regulamentados para que os foliões possam curtir o Carnaval de forma harmoniosa com o restante da cidade. Essas agremiações devem protocolar pedido de autorização na sede da Secretaria Municipal de Cultura, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682, no centro). Será necessário informar trajeto, horário e número de integrantes à Comissão de Evento.

Também podem ser feitas no mesmo local as inscrições para o Concurso de Marchinhas Carnavalescas 2018 “Troféu Zé Keti – Máscara Negra”.

O concurso será decidido em duas etapas: na seleção prévia, uma comissão julgadora escolherá vinte marchinhas. Os melhores trabalhos serão apresentados ao público na noite do concurso, marcado para 8 de fevereiro (quinta-feira), às 19 horas.

Os interessados deverão apresentar, no ato da inscrição, uma cópia da marchinha gravada em um formato de mídia (fitas cassete, CD, pen-drive), juntamente com cinco cópias da letra para avaliação (não sendo obrigatória a inclusão das partituras ou cifras), além do preenchimento de uma ficha. Há também a opção de enviar por e-mail (concursomarchinhassuzano2018@gmail.com) um arquivo de áudio com a música e um arquivo de texto com a letra.

No dia 8 de fevereiro, serão apresentados os 20 finalistas do concurso em evento a ser realizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, onde uma comissão de cinco avaliadores julgará as canções. Os três primeiros colocados receberão, respectivamente, R$ 2 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil e troféus. Além disso, as marchinhas escolhidas serão utilizadas nos eventos do calendário carnavalesco do município. Nessa mesma data, a Prefeitura de Suzano realizará o “Matinê de Carnaval”. O evento, voltado para o público infantil, ocorrerá às 9 e às 14 horas, no Centro Cultural Monteiro Lobato, que fica na rua Domingos Victorino, 68, no Jardim Colorado. A participação na atividade é aberta e gratuita.

Também no dia 8 está prevista a abertura da exposição “É Carnaval!”, que ocorrerá no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi e se estenderá até 28 de fevereiro (quarta-feira). A visitação do público poderá ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Já no dia 9 de fevereiro (sexta-feira), o Fundo Social de Solidariedade de Suzano realizará o Baile da Melhor Idade – Grito de Carnaval, às 19 horas. A festividade ocorrerá no Complexo Educacional Mirambava (rua Dr. Campos Salles, 884, no centro). Para participar, é necessário contribuir com um pacote de fralda geriátrica.