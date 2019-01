Carnês do IPTU de Suzano serão distribuídos a partir de fevereiro

A Prefeitura de Suzano afirma que a distribuição dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) começará a partir da segunda quinzena de fevereiro. De acordo com o órgão municipal, cerca de 125 mil carnês serão distribuídos em todo o município.

A data de pagamento da primeira parcela (ou parcela única) será em 15 de março. Será possível parcelar em até 10 vezes. Quem pagar à vista, em parcela única, terá desconto de 5%.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Suzano, os 125 mil carnês começarão a serem distribuídos a partir de fevereiro, com entregas previstas para a segunda quinzena do mês. De acordo com a Secretaria de Planejamento, o município conta com aproximadamente 130 mil imóveis.

Parcelamento

O munícipe também poderá parcelar o pagamento do IPTU em até 10 vezes.

O valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) cobrado pelas prefeituras varia de acordo com o município, assim como o valor total de sua arrecadação.

O dinheiro arrecadado com o IPTU é investido em melhorias e obras dos municípios.

Neste ano, na cidade de Suzano, não haverá nenhum aumento no valor cobrado.

Segundo a Secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano, o reajusta será de 4,56%, que é o valor do IPCA do período.

A Secretaria afirma que este não é um aumento e sim cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A Secretaria explica que como a correção monetária de 4,56%, quem optar pelo pagamento à vista vai pagar, na prática, um valor menor do que o ano passado.

Contando com o desconto de 5%, o total a ser pago será 0,44% menor do que em 2018.

A estimativa de arrecadação para o município é de cerca de R$ 98 milhões de reais, contudo, a Secretaria de Planejamento explica que este valor deve ser tratado como uma previsão.

No município de Suzano, o montante será destinado às áreas da Saúde, Educação e Infraestrutura.

Caso o contribuinte não receba o carnê, a segunda via pode ser emitida no site da prefeitura (www.suzano.sp.gov.br) ou no Centro Unificado de Serviços, localizado na Avenida Paulo Portela.