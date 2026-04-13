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Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
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Cidades

Carreata pela conscientização do autismo mobiliza famílias e apoiadores em Suzano

Evento chega à quinta edição e reúne participantes para reforçar a inclusão e o respeito às pessoas autistas

13 abril 2026 - 15h48Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
De acordo com a fundadora da iniciativa, Ana Paula Pereira Santos, a participação é aberta a todos que desejam apoiar a causaDe acordo com a fundadora da iniciativa, Ana Paula Pereira Santos, a participação é aberta a todos que desejam apoiar a causa - (Foto: Isabela Oliveira/Arquivo DS)

Suzano recebe, no próximo dia 19, a 5ª edição da carreata pela conscientização do autismo, promovida pela Associação União Família Azul. A ação tem como objetivo dar visibilidade à causa, combater o preconceito e reforçar a importância da inclusão e do respeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A concentração está marcada para às 8h, no Largo da Feira, na rua Benjamin Constant, 1930, centro da cidade, com a saída prevista para às 9h. O trajeto ainda será definido em conjunto com o setor de trânsito do município, mas percorrerá ruas da cidade levando mensagens de conscientização à população. A carreata será encerrada no Parque Max Feffer, onde as famílias participaram de um piquenique coletivo.

De acordo com a fundadora da iniciativa, Ana Paula Pereira Santos, a participação é aberta a todos que desejam apoiar a causa. “Todos que se sensibilizam podem participar. Nossa missão é conscientizar, informar e mostrar que nossos filhos estão presentes na sociedade e merecem respeito e inclusão”, afirmou.

Criada em 2018, após o diagnóstico do filho de Ana Paula, a Associação União Família Azul nasceu com o propósito de acolher famílias e promover ações voltadas à inclusão social. Atualmente, a entidade atua na organização de eventos e movimentos de conscientização.

A carreata integra a programação do mês de abril, período dedicado à conscientização sobre o autismo. Segundo a organizadora, a ação representa mais do que um evento simbólico. “Cada carro na rua é um pedido por mais empatia. É uma forma de mostrar que nossas famílias existem, resistem e não vão desistir”, destacou.

Outras edições da carreata já reuniram pelo menos 500 pessoas, evidenciando o crescimento do movimento e o engajamento da população com a causa.

Além da carreata, a associação também prepara outras atividades ao longo do mês, como um festival de futebol inclusivo, previsto para dia 26 de abril, no estádio Marques Figueira, no Jardim Colorado, em Suzano, reunindo famílias, amigos e apoiadores da causa.

A organização também convida a população a contribuir com o piquenique solidário ao final do percurso, levando alimentos para compartilhar. A proposta é fortalecer os laços entre as famílias e promover um momento de convivência e acolhimento.

A expectativa é de que a mobilização reúna um grande número de participantes, ampliando o alcance da mensagem e reforçando a importância de uma sociedade mais inclusiva e empática.

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