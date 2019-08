Carreta da Mamografia inicia atendimentos em Suzano Veículo do governo do Estado deve realizar 700 exames em mulheres com mais de 35 anos até 12 de setembro; resultados ficam prontos em 48 horas

Por de Suzano 29 AGO 2019 - 13h52

Atendimento é voltado para mulheres a partir de 35 anos. É necessário apresentar pedido de exame emitido por médico da rede municipal Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano Os trabalhos da Carreta da Mamografia – Mulheres de Peito, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e o governo do Estado de São Paulo iniciaram esta terça-feira, 27. Os atendimentos ocorrem no Largo da Feira (rua Benjamin Constant, 1930 – Centro) de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. A expectativa é receber cerca de 700 mulheres até 12 de setembro (quinta-feira). A realização dos exames é determinada por ordem de chegada, com a entrega de 50 senhas diariamente, sendo 25 de manhã e 25 à tarde. O primeiro dia já contou com a presença de pacientes da rede municipal de Saúde que aguardam a realização de exames que ajudam a detectar casos de câncer de mama. A veículo conta com aparelhos de ultrassom, conversores de imagens analógica para digital, impressoras, transmissores via satélite, computadores, mobiliário e sanitários para a população. Os exames são realizados por uma equipe concedida pela Secretaria de Estado da Saúde, composta por técnico em radiologia, enfermeiros e médico radiologista especializado em câncer de mama, e também por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, que fazem a triagem das pacientes. O atendimento é voltado para mulheres a partir de 35 anos. É necessário apresentar pedido de exame emitido por médico da rede municipal, documento de identidade com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Para mulheres com 50 anos ou mais, o pedido é dispensado. O resultado é colocado à disposição 48 horas depois do exame e pode ser retirado na própria Carreta da Mamografia. Os casos serão encaminhados para a Secretaria Municipal de Saúde e, posteriormente, para uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Se for detectada alguma anomalia durante os procedimentos, serão realizados exames complementares e a paciente será redirecionada ao sistema de referenciamento da rede estadual, para situações de alta complexidade.

