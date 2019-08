Carreta da Mamografia prestará atendimento na terça-feira

Suzano receberá a Carreta da Mamografia “Mulheres de Peito”, da Secretaria de Estado da Saúde. O veículo ficará estacionado no Largo da Feira, no centro, e haverá prestação de serviço gratuito a partir desta terça-feira (27), até 12 de setembro. Os exames são voltados às suzanenses a partir de 35 anos de idade.

Serão distribuídas 50 senhas diariamente e o atendimento ocorrerá por ordem de chegada. As mulheres de 35 a 49 anos devem apresentar pedido médico, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e RG. Já quem tem mais de 50 anos só precisa estar com RG e cartão do SUS.

A unidade móvel conta com equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, funcionários administrativos e um médico radiologista especializado em mama.

Além de mamógrafo, a carreta é equipada com aparelho de ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antena de satélite, computadores, mobiliários e sanitários. O veículo tem 15 metros de comprimento, 4,10 metros de altura e, quando aberto, 4,90 metros de largura.

O serviço móvel da mamografia funcionará de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas – exceto dia 7 de setembro (sábado), que é feriado nacional. As imagens captadas pelos mamógrafos são encaminhadas ao Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (Sedi), que emite laudos à distância. O resultado sai em até 48 horas e, depois desse prazo, fica disponível para retirada na própria carreta.

“Ficamos muito gratos por esta parceria com o governo estadual. O objetivo de trazer a carreta ao nosso município é ampliar o acesso e incentivar as mulheres a realizarem exames de mamografia. Quanto mais cedo o problema for detectado, mais chances de cura”, disse o secretário de Saúde de Suzano, Luis Cláudio Guillaumon.