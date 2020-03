Carreta da Mamografia retorna a Suzano no dia 23 de março

Em alusão ao Mês Internacional da Mulher, a Carreta da Mamografia, promovida pela Organização Não-Governamental (ONG) Américas Amigas, volta a oferecer exames gratuitamente em Suzano. O atendimento será entre os dias 23 (segunda-feira) e 28 de março (sábado), das 8 às 18 horas, no estacionamento do Tenda Atacado (rua Baruel, 315 – Vila Costa).

A ação é realizada em parceria com o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) pelo segundo ano consecutivo. Em 2019, no decorrer da campanha de conscientização “Outubro Rosa”, o equipamento atendeu 566 mulheres e detectou o câncer em quatro delas, um número considerado alto pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com a dirigente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a gestão acompanha até hoje as mulheres que foram diagnosticadas. “O exame é realizado pela ONG Américas Amigas e conta com total apoio do Saspe que, em casos de detecção da doença, oferece o suporte à cidadã, encaminhando-a para laboratórios, clínicas e hospitais parceiros”, explicou. Larissa ainda frisou sobre a importância do diagnóstico precoce, uma vez que, nesse caso, as chances de cura aumentam em 95%.

Para participar, a interessada deve ter idade mínima de 40 anos, ou recomendação médica, não ter feito exame de mamografia ou ultrassom das mamas nos últimos 12 meses e realizar o cadastro pelo site oficial da ONG (www.americasamigas.org.br).

Assim que a inscrição for efetuada, e-mail e mensagem via WhatsApp serão enviados com a confirmação do dia e do horário, além de orientações sobre documentos que deverão ser apresentados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600.