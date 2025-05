Carreta da Odontologia inicia atendimentos com foco em urgências e agendamento

A Secretaria Municipal de Saúde deu início nesta segunda-feira (05/05) aos atendimentos da Carreta da Odontologia, que está estacionada nas dependências do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS). O prefeito Pedro Ishi esteve no local ao lado do secretário Diego Ferreira para vistoriar o início das atividades e conhecer de perto a estrutura que promete reforçar a assistência odontológica na cidade.

A unidade móvel vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, oferecendo atendimento a casos de urgência odontológica como dores fortes, fraturas dentárias e soltura de próteses, além de receber pacientes encaminhados pela rede municipal de saúde para procedimentos específicos.

A expectativa é de realizar cerca de 30 atendimentos agendados por dia, garantindo mais agilidade e qualidade no serviço prestado à população. Para os casos de urgência, o paciente precisa se apresentar portando documento com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço.

A Carreta da Odontologia conta com duas salas equipadas para os procedimentos e terá dois dentistas trabalhando em tempo integral. Entre os serviços oferecidos estão extrações simples, limpezas e atendimentos preliminares antes do encaminhamento para tratamentos especializados, quando necessário.

Durante a vistoria, Ferreira reforçou o compromisso da gestão municipal com a saúde pública e destacou a importância da iniciativa. “É mais cuidado e dignidade chegando para quem mais precisa. Agradeço a todos da Saúde pelo trabalho e dedicação. Vamos seguir avançando para melhorar cada vez mais o atendimento para a população de Suzano”, afirmou o chefe da pasta.

Por sua vez, Pedro Ishi ressaltou o impacto positivo que a unidade móvel trará para o município. “A Carreta da Odontologia é uma iniciativa fundamental para ampliar o acesso da população a tratamentos odontológicos. Com essa estrutura, conseguimos oferecer um atendimento de qualidade, humanizado e mais próximo das pessoas. Estamos preparados para atender quem precisa com acolhimento e eficiência”, disse.

Além de facilitar o acesso a atendimentos básicos e de urgência, o equipamento também auxiliará os postos de saúde, permitindo que as equipes das unidades fixas foquem mais nos casos de rotina e nos tratamentos especializados.