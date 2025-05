Carreta da Ultrassonografia chega a Taiaçupeba nesta quarta-feira (28/05)

A Carreta de Ultrassonografia da Prefeitura de Mogi das Cruzes continua levando atendimento especializado aos moradores da cidade, facilitando o acesso aos pacientes que já aguardavam pelos exames. A partir desta quarta-feira (28/05), a ação será levada a Taiaçupeba, onde permanecerá até quinta (29/05). No dia 3 de junho, o serviço seguirá para Quatinga.

Desde o início da ação, em 12 de março deste ano até esta terça-feira (27/05), 5.094 pessoas já foram atendidas pela Carreta da Ultrassonografia, que teve início no Largo da Feira, em Braz Cubas, como parte da programação especial do “Março por Elas”, organizado pela Secretaria Municipal da Mulher em parceria com outras pastas.

As regiões atendidas até agora incluem Braz Cubas, Sabaúna, Oropó, Jardim Aeroporto 2 e 3, Jardim Planalto, Conjunto Santo Ângelo, Biritiba Ussú, Taiaçupeba, Jardim Margarida, Jardim Piatã, Taboão, Novo Horizonte, Jundiapeba, Cezar de Souza e Botujuru, com o objetivo de facilitar o acesso aos exames, realizados por equipamentos especializados instalados em contêineres.

Os pacientes são contatados pela Central de Agendamentos da Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar, que reforça a importância do comparecimento na data marcada. Caso não possam comparecer, é necessário avisar com antecedência para que a vaga seja disponibilizada a outro munícipe.

A secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, destaca a relevância do comparecimento: “É muito importante que os pacientes convocados aproveitem essa oportunidade de atendimento à demanda reprimida por este procedimento na cidade e não faltem na data agendada. Caso não possam comparecer, devem informar pelo SIS 160 para liberar a vaga.”

Até o início de junho, a expectativa é atender mais de 6 mil moradores de Mogi das Cruzes que aguardam por exames de ultrassonografia. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Programação:

• 28 e 29/05 – Sociedade Ambiental de Taiaçupeba (SAT) - Rua Seis de Junho, 377, Taiaçupeba

• 03/06 – Quatinga