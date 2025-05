Carreta da Ultrassonografia chega ao Botujuru nesta sexta-feira (23/05)

Nesta sexta-feira (23), a Carreta de Ultrassonografia da Prefeitura de Mogi das Cruzes estará em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Botujuru, para atendimento aos munícipes do distrito que já aguardavam por esse tipo de exame. A partir da próxima terça-feira (27/05), a ação será levada para Taiaçupeba, onde permanecerá até quarta (28/05). Já no dia 30, seguirá para Quatinga. Quase 5 mil mulheres já foram atendidas pelas carretas de ultrassom.

Com atendimento prioritário para pacientes que já aguardavam pelo procedimento, a Carreta de Ultrassonografia começou pelo Largo da Feira, em Braz Cubas, como parte da programação especial do “Março por Elas”, organizado pela Secretaria Municipal da Mulher em parceria com as demais pastas.

O serviço já passou por regiões como Braz Cubas, Cezar de Souza, Jundiapeba, Jardim Margarida, Biritiba Ussú, Sabaúna e Oropó, com objetivo de facilitar o acesso dos pacientes aos exames, que são realizados por equipamentos especializados, instalados em contêineres.

Os pacientes são contatados pela Central de Agendamentos da Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar, que ressalta a importância do comparecimento dos convocados. Caso não possam comparecer, é solicitado que avisem com antecedência para que a vaga seja liberada a outra pessoa.

Desde o início da ação, em 12 de março deste ano, já foram realizados 4.874 exames de um total de 6.111 pacientes agendados, o que representa 20% de absenteísmo.

A secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi destaca a importância do comparecimento aos exames. “É muito importante que os pacientes convocados aproveitem essa oportunidade de atendimento à demanda reprimida por este procedimento na cidade e não faltem na data agendada”, aponta. Não podendo comparecer, o munícipe deve informar pelo SIS 160 para que a vaga seja liberada para outra pessoa.

Até o final de maio, a Carreta de Ultrassonografia pretende atender mais de 6 mil mogianos que aguardam por exames de ultrassonografia.

O serviço acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.



Confira a programação:

- 23/05 - Botujuru (em frente à UBS do Botujuru)

- 27 e 28/05 - Taiaçupeba

- 30/05 - Quatinga