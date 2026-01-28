Carreta pega fogo após colisão e provoca cerca de 7 km de congestionamento na Dutra, em Arujá

Uma carreta pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (28) na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 199, em Arujá. Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da RioSP, concessionária responsável pela via, uma pessoa ficou levemente ferida e recebeu atendimento no local.

O acidente ocorreu após o veículo colidir contra uma barreira de concreto, o que provocou o incêndio. A carga do automóvel era composta por vegetais.

Em razão da ocorrência, a pista sul da rodovia foi totalmente interditada, causando cerca de sete quilômetros de congestionamento. Equipes da concessionária atuaram no atendimento e na remoção da carreta. A via foi liberada às 6h52, após a conclusão dos trabalhos e em condições seguras de tráfego.