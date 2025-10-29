Carreta Rosa da Mamografia chega ao distrito de Palmeiras nesta quinta

A Secretaria de Saúde de Suzano contemplará as munícipes do distrito de Palmeiras com a Carreta Rosa da Mamografia, que chegará na Paróquia São Francisco de Assis (rua Crispin Adelino Cardoso, 222 - Recanto Feliz) nesta quinta-feira (30/10). Os atendimentos serão realizados diariamente até, pelo menos, sábado da próxima semana (08/11), entre 8 e 17 horas, com exceção do Dia de Finados (02/11).

As mulheres de 40 a 74 anos serão recebidas por livre demanda, bastando apenas comparecer ao local com documento de identidade, comprovante de endereço e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Pacientes fora dessa faixa etária também poderão realizar o exame, porém apenas mediante apresentação de pedido médico.

No dia do exame, deve ser evitado o uso de cosméticos como desodorante, creme e talco. Também se recomenda a realização do procedimento entre o 5º e o 10º dia após a data de início da última menstruação. Caso a paciente tenha feito algum exame de contraste venoso, deve ser aguardado um período de 48 horas antes da mamografia. Em geral, esse procedimento também não é feito em gestantes e lactantes.

O serviço integra as ações de combate ao câncer de mama que foram desenvolvidas para reforçar a campanha “Outubro Rosa”, que na cidade estiveram organizadas em função do tema “Suzano pela Saúde da Mulher”.

A mesma Carreta Rosa da Mamografia que atenderá na região sul do município já esteve entre 8 e 17 de outubro no Largo da Feira, no centro, onde foram realizados 355 exames; e ainda está na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, no bairro Cidade Boa Vista, onde a estrutura permanece até esta quarta-feira (29/10), depois de iniciar os atendimentos em 18 de outubro. O balanço fechado no último sábado (25/10) contabilizou 360 exames neste endereço, totalizando 715 exames nos dois pontos.

A oferta de serviços para as mulheres também contou com o “Dia Rosa”, realizado no última sexta-feira (24/10) na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, no Parque Santa Rosa, que proporcionou 26 exames de papanicolau, 14 mamografias e outros 22 agendamentos de mamografia.

Na oportunidade, ainda foram realizados 32 ultrassons de mamas, um ultrassom transvaginal, 22 exames de eletrocardiograma, 26 procedimentos de auriculoterapia, e oito atendimentos jurídicos realizados pela 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), totalizando 151 ações.

No dia 18 de outubro, ainda houve o “Dia D” da campanha “Outubro Rosa”, que garantiu a realização de 2.101 ações voltadas às mulheres, tanto na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia como também em nove postos da Atenção Básica.

Na Clínica da Família, as mulheres tiveram a oportunidade de receber cuidados na Carreta Rosa da Mamografia, que garantiu a realização de 56 exames, além da aula de zumba. Nesta unidade, foram ofertados 39 exames de eletrocardiograma, 32 de papanicolau, 143 procedimentos de auriculoterapia, palestras sobre nutrição e autocuidado e avaliações odontológicas em 60 moradoras.

Nas UBSs do Jardim Alterópolis, do Jardim Casa Branca, do Jardim Colorado, do Parque Maria Helena, do Tabamarajoara, do Jardim Dona Benta e do Jardim Vitória, foram contabilizados, somente para o público feminino, 533 vacinas, 210 exames de papanicolau, 70 procedimentos de auriculoterapia, 17 aplicações de implanon, 121 avaliações odontológicas, 27 testes rápidos e 120 atendimentos médicos.

Para elas, também houve a oferta de atendimentos nas USFs Dr. Eduardo Nakamura, no Miguel Badra Baixo, e da Vila Amorim, onde foram registradas 76 consultas médicas, 62 solicitações de exames laboratoriais, 49 coletas de exame de papanicolau, cinco palestras de Educação em Saúde, 67 procedimentos de auriculoterapia, 51 solicitações de mamografia e 173 vacinas.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou que a pasta cumpriu sua programação de ofertar um grande número de atividades às mulheres, que contemplaram não apenas as ações de combate ao câncer de mama, mas também em relação aos demais cuidados. “A chegada da carreta da mamografia na região de Palmeiras encerra nosso planejamento especial para este mês de outubro, quando pudemos proporcionar atendimentos nos quatro cantos da cidade”, ressaltou o titular da pasta.