Jornal Diário de Suzano - 08/10/2025
Cidades

Carreta Rosa da Mamografia inicia atendimentos no Largo da Feira

Unidade ficará no local até 17 de outubro e, depois, seguirá para a Clínica da Família e para a região sul; ação faz parte da campanha 'Suzano pela Saúde da Mulher', em alusão ao 'Outubro Rosa'

08 outubro 2025 - 19h00
Carreta Rosa da Mamografia inicia atendimentos no Largo da FeiraCarreta Rosa da Mamografia inicia atendimentos no Largo da Feira - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde deu início nesta quarta-feira (08/10) aos atendimentos da Carreta Rosa da Mamografia. O equipamento está posicionado no Largo da Feira (rua Benjamin Constant, 1.930 - Centro) e faz parte de uma iniciativa da campanha “Suzano pela Saúde da Mulher”, integrante das ações promovidas em alusão ao ‘Outubro Rosa’, que promove a conscientização sobre o câncer de mama. 

A estrutura tem como objetivo ampliar o acesso das mulheres aos exames preventivos, promovendo o diagnóstico precoce e o cuidado integral com a saúde feminina.

O prefeito Pedro Ishi e a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi acompanharam de perto o início dos trabalhos. A carreta permanecerá no Largo da Feira até sexta-feira da próxima semana (17/10), atendendo de segunda a sábado, das 8 às 17 horas, com 25 senhas distribuídas no período da manhã e outras 25 à tarde, totalizando 50 atendimentos no dia.

A Carreta Rosa atende mulheres de 40 a 74 anos em livre demanda, bastando apenas ir ao local e apresentar documento de identidade, comprovante de endereço e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Pacientes fora dessa faixa etária também poderão realizar o exame, porém apenas mediante apresentação de pedido médico.

No dia do exame, deve ser evitado o uso de cosméticos como desodorante, creme e talco. Também se recomenda a realização do procedimento entre o 5º e o 10º dia após a data de início da última menstruação. Caso a paciente tenha feito algum exame de contraste venoso, deve ser aguardado um período de 48 horas antes da mamografia. Em geral, esse procedimento também não é feito em gestantes e lactantes.

De acordo com o secretário Diego Ferreira, a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em garantir acesso facilitado a exames de imagem e diagnóstico precoce. “A prevenção é a principal arma contra o câncer de mama. Queremos que todas as mulheres aproveitem essa oportunidade e realizem a mamografia. O ‘Outubro Rosa’ é um mês de conscientização, e trazer a carreta para pontos estratégicos da cidade é uma forma de facilitar o acesso e incentivar o cuidado com a saúde”, destacou.

Durante a abertura dos atendimentos, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi ressaltou o simbolismo da campanha. “O ‘Outubro Rosa’ é um movimento que vai além da cor. É um momento de união e de cuidado. A Carreta Rosa da Mamografia representa esse olhar carinhoso e responsável com a saúde da mulher suzanense. Estamos muito felizes em iniciar essa etapa no Largo da Feira, um ponto de fácil acesso para a população”, afirmou.

Após concluídos no Largo da Feira, os serviços serão transferidos para a Clínica da Família Dr. André Cano Garcia (avenida Jaguari, 37 - Cidade Boa Vista), onde seguirão sendo realizados entre os dias 18 e 29 de outubro. Em seguida, a unidade itinerante seguirá para a região sul da cidade, com atendimentos voltados a moradoras dos bairros do distrito de Palmeiras.

O prefeito Pedro Ishi destacou a importância do trabalho conjunto entre as secretarias municipais e o engajamento da sociedade nas ações de prevenção. “Suzano tem feito um esforço contínuo para fortalecer a atenção básica e levar serviços de saúde cada vez mais perto das pessoas. A Carreta Rosa da Mamografia é um exemplo disso: uma estrutura moderna, com atendimento humanizado e gratuito, que está contribuindo para salvar vidas. Agradeço a toda equipe da Saúde por conduzir com tanto empenho essa iniciativa”, definiu o chefe do Poder Executivo municipal.

