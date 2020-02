Um carro, modelo caminhonete, caiu em uma vala na rua São Judas Tadeu, na Vila Japão em Itaquaquecetuba. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (11).

O motorista não se feriu e contou com a ajuda de moradores para sair do carro em meio às águas das chuvas.

O local onde o carro afundou fica próximo ao Rio Tietê e está totalmente alagado.

O Corpo de Bombeiros estava no local para auxiliar na retirada do carro.