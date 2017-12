Cartórios de Suzano realizarão hoje 1ª dia do 'Mutirão da Biometria'

Os cartórios eleitorais de Suzano realizarão, a partir deste sábado (2), o "Mutirão da Biometria" para atender os eleitores que ainda precisam fazer o cadastro. O objetivo da ação é desafogar o número de pessoas que vai cumprir o procedimento, que em média é de 117 por dia. Mais de 295 eleitores são esperados nesta primeira data nas duas zonas eleitorais. Para isso, o horário de atendimento será estendido por três horas, sendo das 9 às 18 horas.

Até sexta-feira (1º) à tarde, de 210.868 eleitores existentes na cidade, apenas 46.992 haviam feito o cadastro biométrico, o que representa 22,29%. Para aumentar esse número, as zonas eleitorais realizarão o mutirão hoje, dia 9 e 16 de dezembro, inclusive na próxima sexta-feira, que é feriado no Judiciário. Os atendimentos, que normalmente são das 12 às 18 horas, serão estendidos por três horas e feitos por ordem de chegada. Nos locais, haverá fila de preferência e geral, onde os eleitores deverão pegar uma senha para serem chamados.

Na 181ª Zona Eleitoral, a expectativa é atender pelo menos 185 eleitores. Isso porque em média o cartório realiza 125 cadastros biométricos por dia e na data do mutirão, 60 eleitores a mais devem fazer o procedimento. A chefe do cartório, Imaculada Pires de Almeida, comentou que pretende atender o maior número de pessoas. "A intenção é fazer o cadastro de todos que vierem procurar a ação. Assim, vamos diminuir as filas, para quando chegar à época da data final da revisão, não haja tumulto e nem superlotação", explicou. Sete funcionários da zona eleitoral estarão trabalhando nas datas do mutirão.

Já na Zona Eleitoral 415ª seis funcionários devem realizar o cadastro biométrico de mais de 110 eleitores, que é a média de procedimentos feitos por dia.