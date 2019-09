Cartórios de Suzano registram 213 novas biometrias em plantão

Os dois cartórios de Suzano, da 181ª e 415ª Zonas Eleitorais, contabilizaram 213 novos cadastros biométricos por meio do plantão realizado no último sábado (21), das 8 às 13 horas, nas próprias sedes dos cartórios eleitorais.

De acordo com a chefe do cartório da 181ª Zona, Imaculada Pires, o plantão foi proveitoso. Segundo ela, essas ações têm ajudado a aumentar o número de biometrias cadastradas na cidade. O Cartório da 181ª Zona registrou 103 cadastros biométricos no último plantão. "Os plantões ajudam bastante e contribuem para que o número de eleitores cadastrados na cidade aumente", diz Imaculada.

Dos 103 cadastros realizados na sede do cartório da 181ª Zona, 24 eleitores eram registrados no cartório da 415ª Zona.

O cartório eleitoral da 415ª Zona computou 110 novas biometrias no último sábado. De acordo com a chefe do cartório, Izânia Nascimento, o número de eleitores cadastrados na cidade tem crescido. "O plantão (de sábado) foi ótimo. Muito proveitoso. O número de eleitores que estão realizando a biometria tem crescido bastante", conta Izânia.

Das 110 coletas biométricas feitas no cartório da 415ª Zona, 41 eleitores eram registrados no cartório da 181ª Zona Eleitoral.

BIOMETRIA ITINERANTE

Começou a Biometria Itinerante no Centro Cultural Professor Luiz Antonio da Silva, em Palmeiras, das 12 às 19 horas. Funcionários dos dois cartórios da cidade (181ª e 415ª Zonas Eleitorais) estarão realizando a coleta da biometria, nos dias úteis, até o dia 4 de outubro. No mesmo horário, do dia sete a 18 de outubro funcionários e eleitores cadastrados no cartório da 181ª Zona Eleitoral poderão comparecer no Centro de Artes e Esportes (CEU) do Jardim Gardênia Azul para fazerem a coleta dos dados biométricos.

Este serviço tem como objetivo atender os eleitores que não conseguem se locomover aos cartórios para realizarem o cadastramento biométrico.