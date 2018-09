Cartórios Eleitorais de Suzano começam a preparar urnas

Os cartórios eleitorais de Suzano começaram a preparar as urnas eletrônicas para as eleições 2018, agendadas para o dia 7 de outubro. O procedimento de testes e validação deve durar até a próxima semana, quando todas as urnas devem ser devidamente lacradas e enviadas para cada seção.

Ao total, mais de 660 urnas estão sendo testadas nas duas zonas eleitorais da cidade - 181 e 415. Os testes consistem na inserção dos dados dos candidatos, partidos e coligações; teste de teclado, teste de tela etc.

A chefe da 181ª zona eleitoral, Imaculada Pires Conceição, comentou sobre a finalização dos trabalhos que estão sendo feitos. "Somente quando a urna estiver 100% pronta é que ela é lacrada e enviada nas escolas. As entregas devem acontecer no dia 5 após as 13 horas", explica.

Na 415ª zona eleitoral, a chefe do cartório, Antônia Izânia, explica que além dos testes, uma simulação de voto é feita no local. "A juíza responsável virá ao local junto com um promotor para fazer os testes e simular uma votação real", conta.

Suzano terá nessas eleições 81 colégios eleitorais. O Centro de Detenção Provisória (CDP) também será um local de votação, porém não se encaixa como prédio educacional. O Complexo Educacional Mirambava receberá somente votos em trânsito. Ao total, 659 seções (sendo uma seção no CDP e uma no Mirambava) estarão disponíveis aos votantes. A escola com número maior de eleitores, garantindo assim o posto de maior colégio eleitoral no município é a Escola Estadual Batista Renzi, com 7.360 votantes.

O eleitorado suzanense está com 215 mil pessoas aptas a votar para os cargos de deputado estadual e federal, senador, governador e presidente.

Mais de 2 mil pessoas trabalharão como mesários, para voto e justificativa, e também para apoio logístico.