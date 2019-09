Cartórios realizam plantão para cadastro biométrico neste sábado

As Zonas Eleitorais 181 e 415 realizam neste sábado (21) plantão para regularização do cadastro biométrico em Suzano.

A ação acontece das 8 às 13 horas, nos prédios das duas unidades, no centro da cidade.

Para esse plantão, a agenda já está lotada. Mesmo assim, a chefe da Zona 181, Imaculada Pires de Almeida, afirma que 30 senhas serão distribuídas para atendimento preferencial.

Quem quiser tentar realizar o cadastro, pode tentar ir ao cartório, mas não é garantido o atendimento. "Pelo fato do processo ser rápido, é possível que consigamos realizar algumas biometrias a mais", diz Imaculada.

96 mil

Até o momento, 96.316 pessoas realizaram o cadastro na cidade, que conta com 213.686 eleitores ativos. A 181ª Zona Eleitoral realizou, até o momento, 52.099 biometrias, o que representa 45,14% da meta. Na 415ª Zona Eleitoral, foram realizados 44.217 cadastros biométricos, 45% do total.

Biometria Itinerante

Do dia 23 de setembro ao dia 4 de outubro, os dois cartórios da cidade realizarão a Biometria Itinerante, que consiste em estender o serviço para outras regiões da cidade, com o objetivo de atender eleitores que, por algum motivo, não estão indo aos cartórios.

Além disso, estão confirmadas outras ações que serão realizadas pela Zona 181. Entre os dias 7 e 18 de outubro, o cartório realizará a Biometria Itinerante no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do Jardim Gardênia Azul.

De 23 a 25 de outubro, a ação será realizada no Recanto dos Idosos Luz Divina, no Jardim Chácara Mea. De 5 a 8 de novembro, a Zona 181 realizará o serviço no Centro Cultural Monteiro Lobato, no Jardim Cacique.