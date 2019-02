Cartórios se preparam para receber eleitores com títulos não regularizados

Para os suzanenses que estão em falta com a Justiça Eleitoral e ainda não compareceram aos cartórios eleitorais, terão de 7 de março a 6 de maio para a regularização do título de eleitor. A ausência nas últimas três eleições, sem justificativa e sem o pagamento da multa correspondente, resulta no risco de cancelamento do título.

Com isso, os cartórios da 181ª e 415ª da zona eleitoral de Suzano já estão se preparando para receberem os eleitores que ainda não fizeram a regularização. Na próxima semana, dia 20, a Justiça Eleitoral disponibilizará para o público as relações contendo os nomes e os números dos títulos dos eleitores identificados como faltosos nos três últimos pleitos. A divulgação dos editais será fixada também nos cartórios eleitorais do município.

É importante ressaltar que a legislação considera cada turno de votação como um pleito. Uma eleição de dois turnos contabiliza duas faltas registradas. A orientação é de que as ausências sejam justificadas ou as multas quitadas. O valor simbólico, a cada falta sem justificativa, é de R$ 3,50. Para que a situação seja regularizada, é preciso que o eleitor compareça ao cartório até o prazo limite apontado. Os eleitores facultativos, com idade entre 16 e 18 anos incompletos, maiores de 70 anos e analfabetos, não precisam comparecer ao cartório para regularizar o título.

Para aqueles que desejam regularizar o título de eleitor antes da divulgação da lista de faltosos, podem comparecer nas secções 181ª Zona Eleitoral (Rua Mirambava, 118- Centro) e na 415ª Zona Eleitoral, localizada na Rua Benjamin Constant, 1029 - Centro de Suzano.