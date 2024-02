Casa Branca recebe serviços de melhoria na iluminação pública

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, iniciou a instalação de 14 braços de luz em sete vielas que vão receber iluminação pública no Jardim Casa Branca. A implantação dos equipamentos atende a uma solicitação do vereador Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei, e é uma demanda dos moradores da região, que reivindicavam há tempos uma atenção especial para as travessas do bairro.

O trabalho da pasta na rua Hiroshi Kagano, um dos pontos beneficiados, foi acompanhado de perto na noite desta quinta-feira (01/02) pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, pelo diretor da secretaria responsável pelas intervenções, José Aristides dos Santos Sobrinho, o Ari Santos, e pelo parlamentar solicitante. Além de melhorar a iluminação dos trechos mais estreitos, a iniciativa vai trazer mais segurança para os moradores do Casa Branca, principalmente para quem precisa acessar as vielas no período noturno.

Os braços estão sendo instalados com um caminhão cesto na entrada das vielas. Além da iluminação, cada travessa terá um medidor (relógio), já que não é possível implantar postes nestes locais, justamente por conta do pouco espaço disponível. A previsão é de que outras vielas da cidade sejam contempladas com a nova iluminação, por meio da elaboração de projetos ornamentais.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, citou o esforço da gestão para deixar o município mais iluminado e lembrou dos expressivos números do projeto “Ilumina Suzano” no ano passado. “Além da pavimentação que já realizamos no Casa Branca, estamos instalando a iluminação para melhorar a segurança no bairro. No ano passado, tivemos 1.039 atendimentos relativos ao fornecimento público de energia em 206 localidades da nossa cidade. É um dado bastante significativo que mostra o comprometimento da nossa gestão com o bem-estar do suzanense”, declarou Oliveira.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu o vereador Professor Edirlei pelo trabalho e se colocou à disposição dos demais parlamentares para receber demandas relativas à segurança e iluminação pública. “Com os dispositivos instalados, os moradores estarão mais seguros neste local da cidade. Agradeço o vereador pela parceria em prol do município e dos nossos moradores. Nossa gestão é integrada e trabalha com a Câmara, então estaremos sempre prontos para receber e atender aos anseios da população”, finalizou o chefe do Executivo.