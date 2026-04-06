Casa da Mulher Ferrazense garante acolhimento e suporte à vítima de violência no município

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Coordenadoria da Mulher, realizou o acolhimento e segue prestando todo o suporte necessário a uma mulher vítima de violência no município, cujo caso teve grande repercussão em todo o estado.



O atendimento foi realizado na Casa da Mulher Paulista Ferrazense, com acompanhamento humanizado, orientação social e os devidos encaminhamentos dentro da rede de proteção, garantindo à vítima acesso aos serviços de saúde, assistência social e apoio jurídico.



A Casa da Mulher é um equipamento fundamental na rede municipal de enfrentamento à violência contra a mulher, oferecendo escuta qualificada, acolhimento e suporte contínuo às vítimas, além de atuar na prevenção e no fortalecimento da autonomia feminina.



O espaço funciona como porta de entrada para mulheres em situação de vulnerabilidade, assegurando atendimento especializado e integração com outros serviços públicos, promovendo proteção e cuidado de forma integral. Em dois anos de funcionamento, o equipamento já contabilizou mais de 600 atendimentos, número que demonstram a confiança da população no serviço e reforça a importância de ampliar cada vez mais o acesso a políticas públicas que garantam segurança e dignidade às mulheres do município.



A Prefeitura reforça a importância de que mulheres em situação de violência busquem ajuda e destaca que a rede municipal está preparada para oferecer acolhimento e suporte em todas as etapas.



“Nosso compromisso é acolher e proteger. Nenhuma mulher está sozinha. A Coordenadoria da Mulher está preparada para oferecer suporte, orientação e todo o apoio necessário para que essas vítimas possam recomeçar com segurança e dignidade. Na Casa da Mulher, todas as ferrazenses encontram o acolhimento que precisam”, enfatiza Juliane Gallo, coordenadora executiva da Mulher de Ferraz de Vasconcelos.