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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Cidades

Casa da Mulher Ferrazense garante acolhimento e suporte à vítima de violência no município

Equipamento municipal reforça atuação no apoio, proteção e orientação às mulheres

06 abril 2026 - 10h47Por De Ferraz
Casa da Mulher Ferrazense garante acolhimento e suporte à vítima de violência no municípioCasa da Mulher Ferrazense garante acolhimento e suporte à vítima de violência no município - (Foto: Arquivo Secom/FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Coordenadoria da Mulher, realizou o acolhimento e segue prestando todo o suporte necessário a uma mulher vítima de violência no município, cujo caso teve grande repercussão em todo o estado.

O atendimento foi realizado na Casa da Mulher Paulista Ferrazense, com acompanhamento humanizado, orientação social e os devidos encaminhamentos dentro da rede de proteção, garantindo à vítima acesso aos serviços de saúde, assistência social e apoio jurídico.

A Casa da Mulher é um equipamento fundamental na rede municipal de enfrentamento à violência contra a mulher, oferecendo escuta qualificada, acolhimento e suporte contínuo às vítimas, além de atuar na prevenção e no fortalecimento da autonomia feminina.

O espaço funciona como porta de entrada para mulheres em situação de vulnerabilidade, assegurando atendimento especializado e integração com outros serviços públicos, promovendo proteção e cuidado de forma integral. Em dois anos de funcionamento, o equipamento já contabilizou mais de 600 atendimentos, número que demonstram a confiança da população no serviço e reforça a importância de ampliar cada vez mais o acesso a políticas públicas que garantam segurança e dignidade às mulheres do município.

A Prefeitura reforça a importância de que mulheres em situação de violência busquem ajuda e destaca que a rede municipal está preparada para oferecer acolhimento e suporte em todas as etapas.

“Nosso compromisso é acolher e proteger. Nenhuma mulher está sozinha. A Coordenadoria da Mulher está preparada para oferecer suporte, orientação e todo o apoio necessário para que essas vítimas possam recomeçar com segurança e dignidade. Na Casa da Mulher, todas as ferrazenses encontram o acolhimento que precisam”, enfatiza Juliane Gallo, coordenadora executiva da Mulher de Ferraz de Vasconcelos.

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