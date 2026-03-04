Envie seu vídeo(11) 4745-6900
quarta 04 de março de 2026

Jornal Diário de Suzano - 03/03/2026
Cidades

Casa da Mulher Paulista Ferrazense abre inscrições para oficinas gratuitas em março

Programação semanal inclui atividades manuais, artísticas e rodas de conversa com psicóloga para mulheres de Ferraz de Vasconcelos

04 março 2026 - 16h35Por De Ferraz

A Casa da Mulher Paulista Ferrazense convida as mulheres do município a participarem da programação de oficinas gratuitas oferecidas ao longo do mês de março. As atividades acontecem semanalmente na unidade, localizada na Rua Dom João VI, 513, e abrangem desde práticas manuais e artísticas até espaços de escuta e apoio emocional, social e apoio jurídico.

 

A programação conta com Oficina de Horta e Artes Manuais (segundas-feiras, das 9h às 11h), Pintura em Telas (segundas-feiras, das 13h às 15h), Oficina de Macramê (terças-feiras, das 9h às 11h) e Oficina de Crochê (quartas-feiras, das 9h às 11h).

Nos dias 11 e 25 de março, quartas-feiras, das 14h às 16h, será realizada a Roda de Conversa com Psicóloga, tema Feminino em Círculo, espaço aberto para diálogo, acolhimento e fortalecimento da saúde mental feminina. E no dia 13 de março uma aula de Pilates, às 10h.

Já no dia 19 de março, quinta-feira, das 10h às 12h, acontece a Oficina de Decupagem. No dia 10.03 teremos Emprega Ferraz com mais de 130 vagas para as mulheres das 9h às 12h e também das 10h às 16h a carreta do Sebrae com orientações e cursos.

 

“As iniciativas reforçam o papel da Casa da Mulher como espaço de autonomia, criatividade e suporte às mulheres ferrazenses, integrando geração de renda, bem-estar e vínculos,” enfatiza Adriana Trajano, Diretora da Casa da Mulher Paulista Ferrazense.

 

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 4675-4037 ou pelo e-mail casadamulher@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

