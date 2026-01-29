Casa de Cultura de Palmeiras completa um ano com 387 alunos e mais de 20 mil pessoas alcançadas

A Casa de Cultura de Palmeiras Professor Luiz Antonio da Silva (rua Manoel Ramos, 14) completa nesta sexta-feira (30/01) um ano de atividades com balanço positivo das ações desenvolvidas. No período, o equipamento cultural registrou 387 alunos inscritos nas oficinas do Programa de Formação Artística (Profart) e manteve uma programação contínua com a realização de eventos e ações comunitárias.

Além da formação artística, a equipe do espaço desenvolveu ações de diálogo com as escolas da região, que alcançaram mais de 20 mil pessoas ao longo do ano, ampliando o alcance das iniciativas culturais destinadas à população local, além do registro de 655 atendimentos gerais ao longo do período.

A biblioteca pública da Casa de Cultura de Palmeiras é a segunda mais visitada de Suzano. Esse destaque se reflete no volume de empréstimos realizados ao longo de 2025, com 585 livros emprestados no período entre fevereiro, mês de inauguração, e dezembro, evidenciando a procura da população pelos serviços oferecidos.

O espaço iniciou sua programação cultural em fevereiro com a realização da Marchinha de Carnaval, que reuniu cerca de 50 pessoas, número expressivo considerando a proposta do evento. Em abril, foi promovido o Café com Cultura, em homenagem ao Mês da Mulher, com a participação em média de 50 mulheres. Já em maio, a Casa de Cultura realizou uma homenagem às mães, com apresentação de balé e presença de 300 mães.

Em junho, a casa cultural sediou a Oficina de Dança do Ventre, com a participação de 25 mulheres, e também recebeu o III Encontro de Violão e a 1ª Mostra de Artes Cênicas, ampliando o intercâmbio artístico e a circulação das produções desenvolvidas nas oficinas. Em julho, foram realizadas as Férias Culturais, com visitação ao equipamento, enquanto nos meses de agosto e setembro a programação seguiu com a continuidade das oficinas regulares do Profart, com cursos de balé, teatro, violão, artesanato e desenho.

O principal destaque do ano ocorreu em outubro, com a realização do primeiro Festival de Talentos. O evento contou com a participação de 74 artistas e registrou circulação média de 458 pessoas, reunindo feira de gastronomia e artesanato, contação de histórias, oficinas de grafite, xilogravura e robótica, aula de forró, além de apresentações de capoeira e zumba, em parceria com comerciantes locais, organizações não governamentais (ONGs) e associações do território. Ainda em outubro, o espaço recebeu a semifinal do Festival Canta Suzano, com público aproximado de 50 pessoas, além da participação de cinco artistas, intensificando o engajamento da cena cultural local.

O volume de atividades realizadas ao longo do primeiro ano e a procura crescente da população evidenciam a relevância da Casa de Cultura de Palmeiras no município. Atualmente, o espaço registra demanda adicional de aproximadamente 350 pessoas interessadas nas atividades ofertadas.

Para Alessandra Dunia, coordenadora das oficinas do Profart, a Casa de Cultura vai além das aulas e se transforma em um espaço de acolhimento e transformação pessoal. “A gente enxerga nos alunos muito mais do que o aprendizado técnico e vemos a autoestima sendo construída, vínculos sendo criados e sonhos ganhando forma. A Casa de Cultura virou um lugar onde as pessoas se sentem acolhidas, acreditam em si mesmas e descobrem novas possibilidades por meio da arte”, destacou.

Já o secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti, destacou a importância do espaço para a descentralização das políticas culturais no município. “A Casa de Cultura de Palmeiras cumpre um papel único na descentralização das políticas culturais. Levar formação, eventos e ações culturais para os bairros é garantir acesso, inclusão e valorização da cultura local”, pontuou.

Por fim, o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, ressaltou o impacto social gerado pelas ações desenvolvidas no distrito. “Investir em cultura é investir em pessoas. O espaço mostra que, quando o poder público se aproxima da comunidade, os resultados aparecem em forma de participação, oportunidades e desenvolvimento social”, finalizou o chefe do Poder Executivo.