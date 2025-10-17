Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 17/10/2025
Evento cultural gratuito

Casa de Cultura de Palmeiras recebe festival de talentos neste sábado

Evento gratuito reunirá artistas de diferentes idades e expressões culturais; programação inclui apresentações, feira gastronômica e oficinas

17 outubro 2025 - 20h30Por da Reportagem Local
Casa de Cultura de Palmeiras recebe festival de talentos neste sábadoCasa de Cultura de Palmeiras recebe festival de talentos neste sábado - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva (rua Manoel Ramos, 14 - Parque Palmeiras) será palco neste sábado (18/10), das 10 às 18 horas, do "1º Festival de Talentos de Palmeiras". Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, o evento tem entrada gratuita e promete um dia de celebração à arte, reunindo 25 artistas locais em apresentações de música, dança, teatro, artes visuais e artesanato, além de oferecer uma feira gastronômica e oficinas culturais e de empreendedorismo.

O festival surge como uma iniciativa voltada à valorização da comunidade e de seus artistas, criando um espaço de expressão acessível a pessoas de todas as idades. “É um lugar de valorização, onde cada pessoa pode mostrar seu talento. O objetivo é fortalecer a identidade local e aproximar as famílias da cultura”, destacou o diretor da Casa de Cultura de Palmeiras, Antonio Rafael Morgado.

A proposta nasceu do diálogo com os próprios moradores, que manifestaram o desejo por mais oportunidades culturais na região. “Surgiu da própria demanda da comunidade, que sempre pediu mais oportunidades de expressão e visibilidade. A Casa de Cultura é o lugar ideal para isso”, explicou Morgado.

Segundo ele, não há restrições de participação - o festival é aberto a pessoas a partir dos 7 anos, contemplando todos os estilos e linguagens. As inscrições ocorreram de forma presencial, o que facilitou o acesso e a adesão do público. “As inscrições foram realizadas de modo simples e acessível, e a procura foi boa, o que mostra a sede cultural da nossa região”, comentou o diretor.

A organização do festival envolve a Secretaria de Cultura de Suzano, com apoio do setor de Fiscalização e Posturas e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, responsável pela feira gastronômica. Também há parcerias com comerciantes locais, institutos e associações.

A programação promete muitas surpresas e diversidade. Além das apresentações artísticas, o público poderá participar de oficinas e prestigiar a feira gastronômica e de artesanato, que valorizam os empreendedores locais. “Queremos que as pessoas se sintam acolhidas e representadas. Organizamos a estrutura com carinho para que seja um evento seguro, festivo e cheio de boas energias”, reforçou Morgado.

Para o secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti, o festival de talentos é mais do que uma simples mostra artística, é um reflexo do compromisso da administração municipal. “Esse tipo de evento é fundamental para revelar novos talentos, unir famílias e mostrar o quanto Palmeiras é rica em cultura. O espaço está cumprindo um papel essencial de democratizar o acesso à arte e abrir caminhos para nossos artistas locais”, afirmou.

Spitti ressaltou ainda que a intenção é transformar o festival em um evento anual, o consolidando como uma tradição da cidade. “Queremos que essa iniciativa se repita e cresça a cada edição, se tornando uma referência para Suzano e região. Nosso foco é continuar investindo em ações que descentralizem a cultura e fortaleçam o sentimento de pertencimento em cada bairro”, finalizou.

