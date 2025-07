Casa de idosos em Mogi é investigado por maus-tratos; local será interditado

Uma casa de acolhimento de idosos está sendo investigada pela Polícia Civil por maus-tratos e falta de alvará de funcionamento. Os agentes inspecionaram o local que fica na Estrada do Taboão, em Mogi das Cruzes, nesta quinta-feira (03).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação foi realizada em conjunto com a Vigilância Sanitária, que estava no local e constatou irregularidades.

Foi identificado que o imóvel funcionava sem alvará e em desacordo com a legislação vigente. Foram verificadas condições precárias de higiene, acomodações insalubres e alimentação inadequada, configurando transgressões às normas sanitárias. Ainda segundo a SSP, o local será interditado.

Um dos internos, em situação de vulnerabilidade, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico hospitalar.

As investigações prosseguem para responsabilização dos envolvidos.