Casa de Medalhística premia 14 profissionais da segurança

A Casa de Medalhística do Brasil premiou, no último dia 10, 14 profissionais da área de Segurança Pública que atuam em Suzano, incluindo o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo.

A premiação aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo.

A iniciativa foi do Cabo PM Diego de Paula, que é diretor da Academia Medalhística, e do Guarda Civil Municipal (GCM) Michael, da 1ª Classe da corporação da Cidade de São Paulo.

O evento contou com várias autoridades, inclusive, com a presença do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC). No total, além do secretário, foram premiados cinco agentes de trânsito, uma técnica em farmácia, seis policiais militares (PMs) e um bombeiro militar.

Um dos condecorados na cerimônia foi Marcos Alcântara, que é guarda de trânsito em Suzano.

Ele recebeu a medalha de Serviços Extraordinários, pelos bons serviços prestados entre 2017 e 2019 na cidade, e a de Serviços Humanitários, pelos trabalhos feitos em Petrópolis, durante chuvas no ano de 2014.

"O grande mentor do processo é o Diego, que é policial militar e uma pessoa comprometida com a categoria. Ele valoriza o profissional que arrisca sua vida, por mais simples que seja o reconhecimento", disse Alcântara.

Ele conta que realizou um curso em Bragança Paulista e acabou dando uma palestra na cidade.

O agente de trânsito se destacou no processo, e ganhou atenção da banca que compunha o curso. A partir de então, ele passou a ser observado e acabou sendo premiado.

"Sempre procurei fazer meu trabalho da forma que acredito que seja a excelência. Lógico que, para alcançá-la, existe um processo muito longo, e estou longe disso. Tenho me preparado e feito cursos desde que entrei no trânsito", conta o agente de trânsito.