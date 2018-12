‘Casarão’ abandonado na Vila Paiva é alvo de furtos e vandalismo

Um casarão abandonado na Rua Ipiranga, no bairro Vila Paiva, tem causado transtorno para os moradores que vivem próximo ao local.

Eles reclamam que ladrões estão furtando os portões, grades e móveis da casa abandonada. Os vizinhos afirmam que os crimes costumam acontecer durante a madrugada e que a falta de policiamento tem agravado a situação. O dono do imóvel visitou a casa na ultima segunda-feira (10).

De acordo com a aposentada Lorrane Almeida, que vive há 56 anos no bairro Vila Paiva, a casa está abandonada há mais de dois anos. Ela afirma que os casos de furto se intensificaram nos últimos meses e que eles acontecem geralmente durante a noite. Bruno Gomes, enfermeiro que vive no bairro, diz que teme que os episódios voltem a acontecer. Segundo ele, o dono do imóvel colocou grades de proteção nas janelas na semana passada.

"O bairro é muito movimentado durante o dia, porém a falta de policiamento a noite tem contribuído para esta situação. Algumas casas vizinhas do imóvel abandonado também se tornaram um alvo para os bandidos", diz Érica Camilo, professora que trabalha próximo ao local. Segundo alguns moradores, o dono do imóvel fez uma visita a casa nesta segunda-feira (10) e disse que tomará providencias para aumentar a segurança do local.

O DS tentou insistentemente entrar em contato com o proprietário do casarão, mas não obteve sucesso até a publicação desta reportagem.

Os moradores da Vila Paiva aguardam com grande preocupação a atitude dos órgãos responsáveis. “É importante que a população denuncie formalmente casos parecidos com este, para que as ações necessárias sejam tomadas de maneira mais rápida possível”.

Enquanto a situação não é resolvida os vizinhos continuarão denunciando os casos e buscando formas para aumentar a segurança do local.

GCM de Suzano

A Guarda Civil Municipal informou que atua como força auxiliar no policiamento preventivo da cidade, visando assim transmitir aos suzanenses uma maior sensação de segurança e reduzir os índices criminais.

“As estatísticas acerca de ocorrências policiais são apuradas pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é a autoridade que acolhe queixas e denúncias de roubos, furtos e demais crimes”.

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano e o comando da GCM de Suzano estão cientes da situação na região da Vila Paiva e realizam preventivo diuturnamente, não apenas na região central, mas em todo o município, para atender às necessidades da população.