Casarão da Memória de Suzano segue para etapa de acabamento

As obras do futuro Casarão da Memória de Suzano avançam mais uma etapa e seguem para o estágio de acabamento. O imóvel deve receber em breve iluminação e toda instalação elétrica, bem como serviços de acessibilidade, que incluem adaptações de rampas no piso e a implantação de uma plataforma elevatória. Além disso, o trabalho de jardinagem também deve ser projetado. Nesta quinta-feira (3), o prédio recebeu a visita do prefeito em exercício, Walmir Pinto, e do secretário de Cultura, Geraldo Garippo, e da diretora de Cultura, Rita Paiva.



No encontro, eles puderam conferir de perto as adequações no imóvel centenário, localizado na rua Campos Salles e que pertenceu à família Marques Figueira, sendo uma das primeiras casas a historicamente se instalar na região que viria a se tornar o quadrilátero central da cidade, na segunda metade do século XIX. O prédio já recebeu intervenções na infraestrutura, pisos e sistemas hidráulicos, além de pintura. A configuração original do imóvel, que no passado também abrigou uma clínica médica, foi mantida.



A estrutura deverá ser palco para exposições permanentes e itinerantes e contará com acervo audiovisual e textual da história de Suzano. O prefeito em exercício comemorou os avanços em mais um trabalho de conservação do município, a exemplo também da última revitalização entregue na região da Igreja do Baruel, em Palmeiras. “Conhecer a trajetória da cidade é essencial para que possamos sempre olhar adiante e traçar caminhos perspicazes”, disse.

Já o secretário de Cultura destacou a importância da preservação do patrimônio histórico e cultural. “O casarão é parte viva da história de Suzano, sendo fragmento de um período de grande expansão do município. Agora, retoma este papel de destaque, em um espaço cultural elaborado para fomentar o conhecimento, além de ser mais uma opção de lazer aos suzanenses”, afirmou.

Garippo ainda pontuou que a secretaria tem se empenhado para a fase final, prevista para o próximo semestre, que compreende estudos do acervo, mobília e propostas de cenografia. A vistoria dos trabalhos também foi acompanhada pela equipe de arquitetos da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação e de membros da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae).