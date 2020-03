Casarão da Memória deve ser inaugurado em abril

O Casarão da Memória deve ser inaugurado na primeira quinzena de abril. As informações são da Secretaria de Cultura de Suzano. A ideia é que o espaço seja uma espécie de museu da história da cidade, que será administrado pela pasta de Cultura da cidade.

Atualmente o prédio, que fica na Rua Campos Salles e pertenceu à família Marques Figueira, passa por dois processos. O primeiro é de instalação de uma cenografia interna, com a implantação de objetos e imagens que contem a história da cidade. O segundo é um processo constante de pesquisa, onde a coleta de material é realizado.

A pasta reforça que nesta etapa, o processo é colaborativo. Um site pode ser utilizado como ferramenta principal para essa coleta e as pessoas podem colaborar enviando textos e imagens. Além disso, é possível consultar todo material disponível.

Sobre a expectativa de público para visitação, a secretaria afirmou que ainda é cedo para fazer esta estimativa, já que o espaço deve ser aberto de forma permanente para a população.

O anúncio da criação do casarão foi realizado em dezembro de 2018, quando também foram iniciadas as primeiras intervenções para a recuperação da infraestrutura, pisos e sistemas elétricos e hidráulicos do prédio. Ainda assim, a configuração original do prédio foi mantida, entretanto a prefeitura disse que adaptações seriam feitas para a instalação de um elevador e banheiros. Em outubro de 2019, a prefeitura divulgou que a obra estava na fase de acabamento, onde o imóvel receberia toda a parte elétrica como iluminação e serviços de acessibilidade, que incluem a adaptação dos pisos com rampas e uma plataforma elevatória, bem como o trabalho de jardinagem.