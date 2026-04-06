Casarão da Memória marca aniversário de 77 anos de Suzano com programação gratuita

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove neste sábado (11/04), das 11 às 20 horas, o Festival Cultural no Casarão da Memória (rua Campos Salles, 547 – Centro), como parte da programação oficial de aniversário de 77 anos do município. A iniciativa reúne atividades gratuitas voltadas à valorização do patrimônio histórico, incentivo à produção artística e ampliação do acesso da população à cultura.

As ações têm início com visitas guiadas ao interior do Casarão da Memória, que seguem até as 18 horas, permitindo ao público conhecer detalhes do espaço histórico. No mesmo horário, será apresentado o espetáculo “Teatro Memórias da Casa”. Ao longo do dia, o local também receberá feira de artesanato e gastronomia, com funcionamento até as 20 horas, reunindo produtores locais.

Entre as atividades formativas, estão previstas oficinas gratuitas, como pintura com o tema “Suzano, Cidade das Flores”, às 11h30, e bordado em foto, às 14 horas, ambas com 20 vagas. As inscrições devem ser realizadas previamente pelo telefone (11) 4748-6949, das 9 horas às 16h30, de segunda a sexta-feira. Ainda na programação, ocorre a atividade “Massa ao vivo com o chef”, às 11h30, seguida de almoço a partir do meio-dia, com opções variadas disponíveis para consumo no local.

Já na agenda musical, o destaque é a apresentação do “Trio Quinrin”, às 13 horas. Formado em 2023 pelos músicos Eder Borges, Robson Passos e Manassés Nascimento, o grupo apresenta um repertório que dialoga entre jazz e Música Popular Brasileira (MPB), com releituras e interpretações autorais. A proposta é baseada na improvisação e na interação entre os instrumentos, explorando diferentes vertentes do jazz, tanto clássicas quanto contemporâneas, aliadas a elementos da música brasileira.

O evento também contará com show ao vivo ao longo da tarde e será encerrado com apresentação da Escola de Música Fama, das 17 às 20 horas.

Localizado na região central, o Casarão da Memória é um dos principais patrimônios históricos de Suzano e tem sido utilizado para atividades culturais, educativas e de preservação da memória local.

De acordo com a diretora do espaço, Rita Paiva, a programação foi estruturada para ampliar o uso do local como equipamento cultural ativo. “A proposta é oferecer uma agenda diversificada, que permita ao público vivenciar o Casarão em diferentes formatos, integrando história, arte e participação da comunidade ao longo de todo o dia”, afirmou.

Já o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou a importância da ação dentro do calendário comemorativo. “O festival integra a programação oficial de aniversário da cidade, amplia o acesso da população às atividades culturais e também aproxima o público que deseja conhecer mais sobre o município, sua história e suas raízes”, declarou.