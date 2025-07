Casarão da Memória promove 4ª edição do 'Festival de Inverno' neste sábado

A Secretaria de Cultura de Suzano realizará no próximo sábado (12/07), no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (rua Campos Salles, 547 – Centro), a quarta edição do “Festival de Inverno”. O evento contará com feira de artesanato e gastronômica, apresentação da banda “Dança das Cabeças” (antiga Tietê Bossa Jazz), peça teatral e oficina de artesanato. A entrada é gratuita.

A programação terá início às 11 horas, com visitas guiadas por todo o imóvel centenário. O público poderá conhecer os registros dos primórdios da cidade e toda a história que está presente no Casarão da Memória. A visita guiada se estende até o fim do festival às 19 horas.

Em seguida, o grupo “O Gato Gago”, apresentará a peça “Memórias da Casa”, que aborda a história do município em formato de teatro. Logo depois, ao meio-dia, a feira gastronômica oferece comidas e bebidas típicas de inverno, como diversos tipos de caldos, tortas, quentão, dentre outras opções que variam desde comida japonesa até nordestina.

Dando continuidade ao evento, às 13 horas, a música começa com a apresentação de “Serginho Voz & Violão”, que promete entreter o público durante uma hora, com os mais conhecidos clássicos do MPB. Um pouco mais tarde, serão realizadas duas oficinas de artesanato: “Bordado em Papel”, às 15 horas, e “Pinturas em Ecobags”, às 16 horas. Conduzidas pela professora Vera Cecília, as atividades têm 15 vagas disponíveis cada, que serão preenchidas por ordem de chegada. Por isso, aos interessados, é recomendado chegar com alguns minutos de antecedência para garantir um lugar.

No início da noite, às 19 horas, a banda “Dança das Cabeça” subirá ao palco. Com um repertório variado, o grupo composto por cinco integrantes irá encerrar mais um Festival no Casarão.

Todo o evento será acompanhado da feira de artesanato, que ficará em funcionamento até as 20 horas. Com uma variedade de produtos, como bonecos, biojoias, cerâmicas, amigurumis, costura criativa, pinturas e itens de vestuário, os artesãos apresentarão seus trabalhos a todos que passarem por lá.

O Casarão da Memória completou cinco anos no dia 2 de julho e, desde sua abertura, vem realizando diversas atividades culturais. “A abertura do Casarão da Memória foi um marco para Suzano, e promover eventos que consigam unir cultura e comemoração é algo muito significativo para a cidade. Deixo aqui o meu convite para que todos venham prestigiar esse momento conosco”, destacou a diretora do local, Rita Paiva.

O secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti , realçou a realização do evento. “Com grande alegria comemoramos o 5º aniversário do Casarão da Memória com este festival. É enriquecedor promover um momento de lazer e cultura para todos. Representando o início do nosso município, o Casarão da Memória é o coração de Suzano”, finalizou o chefe da pasta.