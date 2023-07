Casarão da Memória promove segundo dia do Festival de Inverno neste sábado

O “2º Festival de Inverno do Casarão da Memória” terá mais um dia de atrações neste sábado (29/07). A partir das 10 horas, as atividades organizadas pela Secretaria de Cultura de Suzano, com entrada gratuita para a população, se iniciam no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, localizado na rua Campos Salles, 547, no centro da cidade. De manhã e à tarde ocorrem atividades ligadas ao artesanato e história. O período da noite é dedicado à gastronomia, música e teatro.

Entre 10 e 17 horas será promovida uma feira de artesanato no pátio do Casarão com antiguidades, plantas e flores. Paralelamente, ocorrerá venda e exposição de artesanato na loja que fica no interior do prédio. Tanto de manhã, quanto no período da tarde e início da noite, entre 13 e 19 horas, os visitantes ainda poderão desfrutar de uma visita guiada pelas dependências da estrutura. O local guarda importantes registros da história da cidade com referências aos elementos que formaram a identidade de Suzano, relacionados, por exemplo, à tradição italiana, japonesa e nordestina.

Aqueles que comparecem ao local ainda terão à disposição opções gastronômicas como a pizza artesanal, atividade com a supervisão da chef Carol Galindo, a partir das 18 horas. Para acompanhar esse momento, haverá música ao vivo com Marcinho Pipoca. Fechando as atividades, às 19 horas, o público poderá conferir a apresentação teatral “Encontros”. A programação foi pensada para contemplar todos os públicos.

A diretora de Patrimônio Histórico de Suzano, Rita Paiva, convida os moradores de Suzano e região a passarem este sábado no Casarão. “Temos uma programação muito gostosa para garantir entretenimento a toda a família. É um evento que une cultura, história e diversão para adultos e crianças, todos poderão conhecer mais sobre os elementos que formam a sociedade suzanense”, falou a diretora.

Por sua vez, o secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, destacou a iniciativa da pasta, que proporciona mais um dia de atrações para a cidade. “O mês de julho é sempre uma grande oportunidade para organizarmos essas iniciativas O festival cria possibilidades para que as famílias possam curtir o inverno de uma maneira interessante, tendo a oportunidade de desfrutarem de um belo evento como esse. São inúmeras atividades artísticas e opções gastronômicas que garantem uma programação especial aos visitantes”, ressaltou Walmir.

Primeiro dia

O “2º Festival de Inverno do Casarão da Memória” começou em 15 de julho. Na oportunidade, o público se entreteu com a apresentação musical da Escola Fama, que abordou o tema “Arraiá da Fama”, e com a exibição teatral “Sagrada Folia”, desfrutando ainda das bebidas, quitutes e do festival de caldos no Café da Ferrovia.