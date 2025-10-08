Casarão da Memória realiza '1º Festival da Pitanga de Suzano' neste sábado

A Secretaria Municipal de Cultura realiza neste sábado (11/10) o “1º Festival da Pitanga de Suzano”, no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (rua Campos Salles, 546 - Centro). O evento será das 11 às 20 horas e contará com teatro, música ao vivo, oficinas artísticas, feira de artesanato, colheita da fruta, gastronomia e atividades para toda família.

A iniciativa busca valorizar a fruta brasileira que floresce no terreno do Casarão, proporcionando aos participantes um momento de contato com a natureza e de resgate da história do município.

A programação começa com atividades espalhadas por todo o espaço. Em um primeiro momento haverá uma visita guiada. Paralelamente, o grupo O Gato Gago apresenta ao público a peça teatral “Memórias da Casa”, que, de forma lúdica e dinâmica, narra a trajetória do imóvel, responsável por guardar 140 anos de história. No mesmo horário, as crianças poderão se divertir com pinturas temáticas no rosto e participar de uma oficina de pintura em tela, conduzida pelo arte-educador do Programa de Formação Artística (Profart), Gilberto Mattos.

A partir do meio-dia, o Café Ferrovia abre suas portas oferecendo diversas opções de almoço ao público, incluindo pratos, vinagrete, doces e sucos de pitanga. Às 13 horas, a animação fica por conta do cantor Davi Gonçalves, que promete agitar a tarde com muito forró. Na sequência, às 14 horas, as crianças poderão se encantar com a história de “Munira e Mar”. É uma contação inspirada na tradição popular que revela o poder da imaginação infantil e a relação poética com o mar como fonte de histórias.

Na sequência, será a vez das oficinas criativas: a de sais de banho de pitanga, conduzida pela diretora do Casarão, Rita Paiva, em parceria com Peter Paiva, e a de papel machê, às 15 horas, ministrada pelo artista plástico Zamir Zavitoski. Para garantir vaga nas oficinas, os interessados devem comparecer com pelo menos uma hora de antecedência, já que cada oficina contará com apenas 14 lugares disponíveis.

Às 16 horas, a programação continua com a apresentação musical de Cláudia Oliveira, que promete embalar a tarde com um repertório especial. No mesmo horário também acontece a oficina de pintura em Ecobag, conduzida por Vera Lúcia, oferecendo aos participantes a chance de soltar a criatividade. Para encerrar a noite em grande estilo, às 19 horas o grupo Forró das Minas assume o palco, garantindo muita animação.

Além das atrações, a feira artesanal permanecerá aberta durante todo o evento, apresentando ao público peças exclusivas, inspiradas no tema do festival e produzidas pelos talentosos artesãos de Suzano

“Esse festival reunirá atividades para todas as idades, celebrando a cultura, a natureza e os laços familiares. Marca também o início de uma nova tradição para a cidade, que ganha mais uma festividade em seu calendário cultural. Espero que muitos possam participar e se deliciar com nossas atrações”, destacou Rita Paiva.

Já o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, ressaltou a relevância da iniciativa. “Oferecer diferentes formas de acesso à arte, de maneira gratuita, é essencial para ampliar as oportunidades e garantir que todos os munícipes possam participar. Com este festival, esperamos que nossos moradores, e os visitantes também, conheçam um pouco mais da nossa cidade”, afirmou.