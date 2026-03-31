Casarão da Memória recebe Associação dos Funcionários Públicos de São Paulo

O Casarão da Memória de Suzano recebeu, no último sábado (28/03), a visita de 46 integrantes da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP). A atividade foi organizada por Carlos Silvério, da Graffiti Projetos Turísticos, e integrou o roteiro turístico do grupo pela região do Alto Tietê, com foco na valorização histórica e cultural do município.

Os visitantes foram recepcionados pela diretora do Casarão da Memória, Rita Paiva, que conduziu a atividade ao lado da equipe técnica do local. Na chegada, o grupo acompanhou uma apresentação de música ao vivo com o cantor “Ronnie Almeida”, com repertório de viola caipira, proporcionando uma ambientação aos participantes.

Durante a programação, os turistas participaram de visita guiada pelas dependências do Casarão da Memória, com acompanhamento pela equipe do espaço, que apresentaram detalhes sobre a formação histórica de Suzano e o papel do imóvel no desenvolvimento do município. Além da visita, os participantes também foram recebidos com um café da manhã, contribuindo ainda mais para a experiência gastronômica do grupo.

Embora atualmente seja utilizado como espaço voltado à cultura e ao turismo, o Casarão da Memória já foi residência de Antônio Marques Figueira, um dos primeiros moradores da cidade. A partir de sua chegada à região, outros trabalhadores também se estabeleceram no entorno, formando uma pequena comunidade que, décadas depois, daria origem a Suzano.

Atualmente, o equipamento conta com sete salas temáticas, que reúnem itens expositivos como objetos históricos, reproduções de documentos, fotografias e iconografias que registram o processo de formação do município.

De acordo com a diretora Rita Paiva, a visita reforça o papel do Casarão da Memória como ponto de interesse turístico. “Receber grupos organizados contribui para ampliar o conhecimento sobre a história de Suzano e valorizar o patrimônio local, aproximando visitantes da identidade do município”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, também destacou a importância da visita para o fortalecimento do turismo local. “A recepção de grupos como esse mostra que o Casarão da Memória já faz parte do roteiro de quem vem conhecer Suzano. É uma forma de apresentar a história da cidade de maneira acessível e aproximar os visitantes das nossas origens”, afirmou.